دون مسكنات.. عادات يومية تخلصك من ألم الصداع







هشاشة العظام.. علاجات طبيعية تخلصك منها فى ثوان معدودة

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تناول الكافيين في صورة القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية يمكن أن يجعلك مدمنًا عليه. وكما اكتشف باحثون من جامعة جونز هوبكنز، فإن الصداع هو أحد الأعراض الشائعة لسحب الكافيين، ويحدث في 50٪ من الذين يشربون القهوة بانتظام.

يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعجة يمكنك التخلص منها بمجموعة حيل يومية سريعة إليك أبرز العادات التى تساعدك على التخلص من ألم الصداع يقدمها موقع برايت سايد.عادات يومية تخلصك من الصداعيجب تجنب التحديق في الشاشات لفترات طويلة أو إجهاد العين هو سبب شائع للصداع المرتبطة بالحاسوب. أينما كنت تعمل مجموعة من العضلات لفترة طويلة من الزمن، فإنها تتعب في نهاية المطاف وتبدأ في الأذى، وينطبق الشيء نفسه على عضلات العين. لتجنب ذلك، اتبعى نصيحة 20-20-20 : كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء لا يقل عن 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.لمحاربة الصداع قللى من تعرضك لأشعة الشمسإن التعرض لحرارة الشمس يمكن أن يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية في دماغك ورفع درجة حرارة جلدك ، وبالتالي التسبب في الألم. يمكن أن يؤدي وهج الشمس أيضًا إلى تهيج في عينيك، مما يؤدي إلى حدوث صداع. ارتداء قبعة واستخدام النظارات الشمسية أثناء وجودك في الشمس يمكن أن يحميك من هذه الصداع.لمحاربة الصداع عليك بالاستحمام بالماء الدافئعليك أخذ دش دافئ يساعد على استرخاء العضلات المتوترةلمحاربة الصداع قللي من الكافيين