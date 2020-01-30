بعمل حساب لـ عادل إمام.. أحمد صيام: أول يوم عمل لي مع الزعيم كنت مرعوب.. فيديو

قال الفنان أحمد صيام، إن الزعيم عادل إمام حالة فريدة في العالم بأكمله، مؤكدا أنه لا يوجد فنان في التاريخ يستمر نجم أول غير عادل إمام.





وأضاف أحمد صيام في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: " منذ بداياته وحتى الآن وهو حالة فريدة ونجم أول، ولازم يتعمل دراسات وكتب عن عادل إمام".





وتابع أحمد صيام: "أنا بعمل حساب لعادل إمام والوقوف أمامه له رهبة، وفي أول يوم عمل لي مع عادل إمام كنت مرعوب وتخيلت إنه هيمشيني".





وأردف أحمد صيام: " لما أعرف أنا بحب التمثيل ليه سوف أعتزل التمثيل على الفور ولكنني حتى الآن لا أعرف السبب".





وتابع أحمد صيام: "طوال عمري كنت بحب التمثيل كهاوي ولكنني لم أكن أعلم إني احترف مهنة التمثيل".