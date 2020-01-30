AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرا الخارجية والري يشاركان فى مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة بواشنطن

الخميس 30/يناير/2020 - 07:14 م
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
Advertisements
محمد وديع
قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن مفاوضات واشنطن حول سد النهضة لا تزال مستمرة.

وأضاف المتحدث على صفحة الوزارة بموقع التغريدات القصر تويتر أن، وزيريّ الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية في أمريكا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

اليوم.. استئناف المفاوضات الفنية الخاصة بــ سد النهضة في واشنطن

للوصول إلى حل عادل .. استئناف أعمال اجتماع واشنطن حول سد النهضة

الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور

لليوم الثالث.. استئناف مفاوضات سد النهضة بواشنطن

الخارجية: اتفاق شامل بين مصر والسودان وأثيوبيا حول قواعد ملء سد النهضة 28 يناير

ترشيحاتنا

جماهير الهلال السوداني ترفض تكرار سيناريو 2007 قبل مواجهة الأهلي

الكاف يعلن موعد قرعة دور الثمانية بـ دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

حيرة بسبب رمضان صبحي.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة السودان

فايلر يوافق على رحيل حسين السيد للصفاقسي التونسي

خوف وقلق بين لاعبي الأهلي بسبب اليو بادجي | تفاصيل

أحمد صيام: سأعتزل التمثيل في هذه الحالة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

بعد قضائه 25 عاما في السجن.. تحليل DNA يثبت براءة متهم