وزيرا الخارجية والري يشاركان فى مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة بواشنطن

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن مفاوضات واشنطن حول سد النهضة لا تزال مستمرة.



وأضاف المتحدث على صفحة الوزارة بموقع التغريدات القصر تويتر أن، وزيريّ الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.