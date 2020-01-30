وزير الخارجية الجزائري: الحل في ليبيا يأتي من الليبيين بمساعدة دول الجوار

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الخميس، إن بلاده ستواصل العمل بجد فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا . وقال إنها ستضطلع بدور المحرك فيها لحلها في أسرع وقت ممكن. بحسب قوله.





ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن بوقادوم قوله على هامش قمة رؤساء دول وحكومات اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا في الكونغو، اليوم الخميس، إن "المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المساعي الجزائرية معروفة. فالحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وسلميا ولا يمكن أن يأتي إلا من الليبيين أنفسهم بمساعدة دولية، خاصة دول الجوار.





ولفت الوزير الجزائري إلى أن مشاركة بلاده تهدف إلى إعطاء دور أكثر أهمية للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية





وقال بوقادوم: إن الكثير من الفاعلين ينتظرون أن تعبر الجزائر عن موقفها بخصوص القضية الليبية، لافتا إلى أن صوت بلاده أضحى مسموعا الآن أكثر مما كان عليه من قبل وستعمل على إيصاله أكثر وأكثر