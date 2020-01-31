بلغت تمويلاته مليارًا و582 مليون جنيه ..محافظ الشرقية يستعرض آخر تطورات برنامج "مشروعك".. ويؤكد: نهدف لزيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ودعم ثقافة العمل الحر

الدكتور ممدوح غراب :

توفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات

تسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين

فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة









أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.





وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.. وأشار إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.





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أوضح المحافظ أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) قد بلغ (مليارًا و582 مليونًا 403 آلاف جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد (11584) مشروعًا متنوعًا وتوفير 41 ألفًا و295 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.





وأشار أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم القروض المقدمة به 241296.400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي قروض 209317.250 جنيها ومركز بلبيس في المركز الثالث بإجمالي قروض 185290.63 جنيها.





ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة