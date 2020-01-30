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برلمان

محافظ الجيزة: نتخذ إجراءات لحل مشكلة القمامة والنظافة بكرداسة

الخميس 30/يناير/2020 - 07:40 م
اللواء أحمد راشد،
اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك إجراءات يتم اتخاذها، لحل مشكلة القمامة والنظافة في مركز كرداسة، ويتم تنفيذ محطة المناولة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم برئاسة المهندس أحمد السجيني، للرد على  طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سعيد حساسين، بشأن: تراكم القمامة بشكل مفزع من بداية طريق المعتمدية حتى طلعة الدائري، ما يؤدي إلى انتشار الحشرات الضارة والأمراض، وتأخر تغطية مسافة 300 متر من مصرف ناهيا رغم إدراج تنفيذه بالموازنة.

ووجه المحافظ، مسئول وزارة الري بسرعة الانتهاء من تغطية المصرف، وقال ممثل الري، إن مشكلة التغطية انتهت وسيتم التنفيذ الأيام القادمة.

كما نظرت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عبد المعز، بشأن عدم تحديد ظهير صحراوي لقرى مركز ومدينة العياط، وتخصيص قطع الأراضي التابعة لهيئة الإرشاد الزراعي بمدينة العياط لإقامة مجمع مدراس، نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عبد المعز الحفني، بشأن معاناة المواطنين وخاصة الطلبة بمركز ومدينة العياط محافظة الجيزة من عدم وجود مواصلات تربط بين المركز وجامعة حلوان ومنطقة المنيب، والاستغناء عن الأرض المقام عليها المعهد الأزهري بقرية أبو سويلم للنفع العام، وإحلال وتجديد كوبري عزبة ماهر بقرية بيدف، وصيانة كوبري قرية بردويش، وتوسعة كوبري قرية الرقة الغربية بمركز العياط، وأوصت بسرعة حل هذه المشكلات.
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