فريق المنيا 2003 يفوز بدوري المنطقة





وتعد البطولة هي الثالثة لقطاع الناشئين هذا الموسم عقب الفوز ببطولات مواليد : 2000 و 2005 . وقدم الدكتور يحيي كامل مدير قطاع الناشئين الشكر للاعبين والجهاز الفني والادارة، وأشار الى ان باقي فرق القطاع هذا الموسم يتصدرون كذلك باقي البطولات للمواليد المختلقة.





يذكر ان فريق المنيا 2003 يقوده كل من : محمد جاويش مديرا فنيا ، د. محمد رؤوف مدربا عاما، أحمد يحيي مدربا، د. هشام عبد الحليم، ومحمد يسري مدربي حراس مرمى، محمد عباس اخصائي علاج طبيعي ، د. عصام طلعت ، ود. احمد عمر مدربي احمال ، وحازم جمال مدير إداري، تحت إشراف ا.هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.

حسم فريق المنيا 2003 بطولة المنطقة لصالحه عقب انسحاب فريق مركز شباب سمالوط من لقاء اليوم. اذ تم احتساب المباراة لصالح المنيا بنتيجة 2 /0 ليرتفع رصيد الفريق الى 24 نقطة ويحسم البطولة قبل انتهاء الموسم بمباراة.