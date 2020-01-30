AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فريق المنيا 2003 يفوز بدوري المنطقة

الخميس 30/يناير/2020 - 07:48 م
صدى البلد
Advertisements
كتب : رباب الهوارى
حسم فريق المنيا 2003 بطولة المنطقة لصالحه عقب انسحاب فريق مركز شباب سمالوط من لقاء اليوم. اذ تم احتساب المباراة لصالح المنيا بنتيجة 2 /0 ليرتفع رصيد الفريق الى 24 نقطة ويحسم البطولة قبل انتهاء الموسم بمباراة.  

وتعد البطولة هي الثالثة لقطاع الناشئين هذا الموسم عقب الفوز ببطولات مواليد : 2000 و 2005 . وقدم الدكتور يحيي كامل مدير قطاع الناشئين الشكر للاعبين والجهاز الفني والادارة، وأشار الى ان باقي فرق القطاع هذا الموسم يتصدرون كذلك باقي البطولات للمواليد المختلقة.  

يذكر ان فريق المنيا 2003 يقوده كل من : محمد جاويش مديرا فنيا ، د. محمد رؤوف مدربا عاما، أحمد يحيي مدربا، د. هشام عبد الحليم، ومحمد يسري مدربي حراس مرمى، محمد عباس اخصائي علاج طبيعي ، د. عصام طلعت ، ود. احمد عمر مدربي احمال ، وحازم جمال مدير إداري، تحت إشراف ا.هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري 2003.. المنيا يواصل انتصاراته ويهزم مغاغة بثلاثية

دوري 99 | المنيا يهزم شباب مغاغة بثلاثية في مباراة مثيرة

دوري 2001 | المنيا يحقق فوزا قويا على نادي سمالوط 7 - 0

دوري 2003| المنيا يحقق فوزا قاسيا على الفكرية بعقر داره بسبعة أهداف نظيفة

المنيا 99 يتصدر دوري المنطقة بفوز هام على بني مزار بهدفين مقابل هدف

المنيا 2001 يحقق فوزا قويا على نادي مغاغه بخماسية نظيفة

ترشيحاتنا

لتجنب أضراره.. الطريقة الصحيحة لتناول الإندومي

لاعب الأهلي السابق يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري.. تفاصيل

في الظهور الأول لـ أزارو.. الاتفاق ينتصر على الوحدة في الدوري السعودي

بعد خطبتها لشاب مصري.. 10 معلومات عن جينيفر ابنة بيل جيتس

بـ شراب شفاف.. ميريام فارس بإطلالة مثيرة

الاتحاد السكندرى يضم محمد الصباحي لاعب أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد