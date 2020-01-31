فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق في بني سويف غدا .. تعرف عليها

والمناطق هي "مستشفى التأمين الصحي، كورنيش النيل من ناحية مركز المؤتمرات ، آخر ترعة البوصة،نيابة المركز، آخر منطقة الشرطة العسكرية".





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وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا، لعمل صيانة على لوحة كهرباء التأمين الصحي التي تخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة، مطالبًا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت"للخدمة إتخاذ التدابيراللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء فترة الفصل المؤقت للخدمة بسبب أعمال الصيانة.