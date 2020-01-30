توابيت ودفنات و10 آلاف أوشابتي.. أثريو المنيا يكشفون أسرار مقابر الغريفة في تونا الجبل.. شاهد

الأرض تخفي في باطنها كنوزا كثيرة ومثيرة تستحق المغامرة باستكشافها.. هذا هو ما قامت به كاميرا موقع صدي البلد، حيث أجرينا لقاءين مع أثريين كشفا لنا فيهما حكاية مقابر الغريفة بتونا الجبل في المنيا.





المقابر شهدت كشفا أثريا جديدا أعلنته وزارة السياحة والآثار اليوم الخميس، أحد هذه المقابر كشفت لنا حكايتها كريمان عبد العليم محمد مفتشة آثار وعضو البعثة المصرية في الغريفة تونا الجبل.





وقالت لكاميرا موقع صدي البلد من داخل المقبرة: نحن في المقبرة رقم 8، وهي ضمن اكتشافات الموسم الأول الذي بدأ نوفمبر 2017، وعثرنا بها علي توابيت ودفنات أرضية، وبها أكثر من 12 تابوتا، وهناك دفنات إضافية أعلي بئر المقبرة.





وتابعت: سر وجود دفنات أعلي البئر أن من كان يقوم بالدفن اكتفي بما داخل المقبرة لأنها مزدحمة، وكما نرى المكان ممتلئ علي الآخر فوضع الدفنة فوق بئر المقبرة، والدفنات كلها عصر متأخر بعد الأسرة 26، أي ما قبل أكثر من 3000 عام.





وأضافت: في نوفمبر 2017 بدأنا الحفر في الموسم الأول وأسفر عن كشف 40 تابوتا و8 مقابر، والموسم الثاني بدأ اغسطس 2018 وانتهي أبريل 2019، والموسم الثالث بدأ أغسطس 2019 ومستمر حتي الآن، وفي المواسم الثلاثة أن العثور علي 10 آلاف اوشابتي و35 مقبرة وأكثر من 80 تابوتا.





وفي مقبرة أخرى التقت كاميرا موقع صدي البلد مع سيد عبد العزيز مفتش آثار تونا الجبل، وقال لنا إنها بها تابوت لصاحب المقبرة وتابوت صغير يرجح أنه لابنه، وأوان فخارية بها بقايا مواد تحنيط.





وقال إنه بها أيضا مجموعة من الجماجم لأن اللصوص تمكنوا من الوصول للجزء الشرقي من المقبرة في وقت سابق، وعثرنا في المقبرة أيضًا علي 4 أوان كانوبية من الالباستر بها أحشاء المتوفى، ومجموعة تماثيل اوشابتي وأواني فخارية بها بقايا مواد تحنيط.