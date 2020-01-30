المؤشر السعودي يغلق مرتفعا عند مستوى 8246.59 نقطة بختام التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% رابحا 61.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8246.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.7% رابحا 122.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7331.99 نقطة.





وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 145.7 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 118 شركة، فيما تراجعت 61 شركة.

وتصدرت أسهم شركة ساب تكافل المكاسب حيث ارتفعت بنحو 4.6 في المائة ، فيما ارتفع أسهم بنك سامبا بنحو 4.4 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 118 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 61 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.





وتصدرت أسهم مجموعة الحكير الخسائر بنحو 4.3 في المائة، ونحو 3.7 في المائة من التراجعات لأسهم شركة الزامل للصناعة.