الإعلامي خليل جمال: نمت على مرتبة في الأستديو 3 أشهر وربنا كرمني ونجحت



وأوضح الإعلامي خليل جمال خلال كلمته بفعاليات الترحيب بالطلاب الجدد بنشاطات الطلابية فى



المجلس العلمي لمعهد البحوث والدراسات العربية يستعرض برامجه الدراسية



وتابع خليل جمال ، أنه خضع للتدريب في عدد من القنوات الإذاعية الأونلاين، والتي كانت تحظى بشعبية كبيرة خلال تلك الفترة.



وأكمل "خليل" حديثه، قائلا إنه قرر السفر والعمل كمذيع في إحدى القنوات الإذاعية في المغرب، مؤكدا "مكنتش أعرف حد هناك، ونمت علي مرتبة في استديو لغايه لما جبت شقة مفروشة بعد 3 سنين".



ونوه الإعلامي خليل جمال، إلي أنه غامر وشارك في العمل الإذاعي في المغرب حتى استطاع الوصول لأحلامه وتحقيق ذاته داخل المجال الإعلامي.



وقد أعلن الإعلامي خليل جمال أنه حقق حلمه أخيرا وتعاقد منذ أيام مع إذاعة نجوم أف أم.



كان ذلك في مع انطلاق حفل الترحيب بالطلاب الجدد بالنشاطات الطلابية بجامعة القاهرة. وأوضح الإعلامي خليل جمال خلال كلمته بفعاليات الترحيب بالطلاب الجدد بنشاطات الطلابية فى جامعة القاهرة، أنه قرر خلال بعد إنهاء دراسة المشاركة في عدد من الكورسات والدورات التدريبة بعدد من الإذاعات خلال عام2008.وتابع، أنه خضع للتدريب في عدد من القنوات الإذاعية الأونلاين، والتي كانت تحظى بشعبية كبيرة خلال تلك الفترة.وأكمل "خليل" حديثه، قائلا إنه قرر السفر والعمل كمذيع في إحدى القنوات الإذاعية في المغرب، مؤكدا "مكنتش أعرف حد هناك، ونمت علي مرتبة في استديو لغايه لما جبت شقة مفروشة بعد 3 سنين".ونوه الإعلامي خليل جمال، إلي أنه غامر وشارك في العمل الإذاعي في المغرب حتى استطاع الوصول لأحلامه وتحقيق ذاته داخل المجال الإعلامي.وقد أعلن الإعلامي خليل جمال أنه حقق حلمه أخيرا وتعاقد منذ أيام مع إذاعة نجوم أف أم.كان ذلك في مع انطلاق حفل الترحيب بالطلاب الجدد بالنشاطات الطلابية بجامعة القاهرة.

قال الإعلامي "خليل جمال"، إن الكفاح العملي هو أساس النجاح، لافتا إلي أنه سعى للعمل بكل جهد في المجال الإعلامي.