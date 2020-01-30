المنيا 2004 يهزم شباب إطسا بخماسية نظيفة في عقر داره

واصل فريق المنيا مواليد 2004 تألقه هذا الموسم، وحقق اليوم الفوز على فريق مركز شباب إطسا بخمسة أهداف نظيفة.





وكانت قد أقيمت المباراة بملعب بني مزار ، وشهدت تألق لاعبي فريق المنيا وحققوا الفوز بخماسية أحرزها كل من : إبراهيم كمال - احمد ايمن – أحمد ايهاب – محمد شعبان – شريف ياسر المنضم حديثا من صفوف مغاغة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة في الصدارة .



