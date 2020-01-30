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رياضة

المنيا 2004 يهزم شباب إطسا بخماسية نظيفة في عقر داره

الخميس 30/يناير/2020 - 07:50 م
فريق المنيا مواليد
فريق المنيا مواليد 2004
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رباب الهوارى
واصل فريق المنيا مواليد 2004 تألقه هذا الموسم، وحقق اليوم الفوز على فريق مركز شباب إطسا بخمسة أهداف نظيفة.

وكانت قد أقيمت المباراة بملعب بني مزار ،  وشهدت تألق لاعبي فريق المنيا وحققوا الفوز بخماسية أحرزها كل من : إبراهيم كمال - احمد ايمن – أحمد ايهاب – محمد شعبان – شريف ياسر المنضم حديثا من صفوف مغاغة، ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة في الصدارة .

يذكر أن فريق 2004 بنادي المنيا يتكون من: أحمد ابو بكر عبد العزيز مديرا فنيا، محمود العمدة مدربا عاما، احمد ابو بكر سيد مدربا، د. هشام عبدالحليم، عمرو ابو الغيط ومحمد يسري، مدربي حراس مرمى، محمد عباس أخصائي علاج طبيعي، د.عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي احمال، حازم جمال مدير اداري، تحت اشراف د. يحيي كامل مدير القطاع، وهاني صدقي المشرف من قبل مجلس الادارة.
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