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التنمية المحلية: تعاون موسع بين التضامن والبيئة لتطبيق منظومة النظافة.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 07:49 م
وزاره التنميه المحليه
وزاره التنميه المحليه
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نورهان رأفت

قال خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه، إن من ضمن ما نشره قطاع التنمية المحلية عن حصاد إنجازاتها التي تحققت في العام الماضي، تعلقت بالتصالح في ترخيص البناء، وتم ضم ما يقرب من  5900 وحدة سكنية للحيز العمراني.


واضاف خالد قاسم عبر مكالمه هاتفيه لـ برنامج "اليوم " الذي يذاع علي فضائيه " دي إم سي" ، ان من ضمن تلك الانجازات مشروعات النظافة ومشروعات إزالة المخلفات من الشوارع.


وأشار الي أن هناك تعاونا موسعا بين وزارة التضامن ووزارة البيئة لتطبيق منظومة النظافة الجديدة.


وحقق قطاع التنمية المحلية عددًا من الإنجازات على مدار عام 2019، شملت إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية تمثلت في رصف الطرق المحلية ونظافة وتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، هذا إلى جانب تطوير وتنمية القرى المصرية، وإطلاق العديد من البرامج التنموية.

وأبرز الإنفوجراف، حجم الإنجازات المحققة بالتنمية الحضرية، كاشفًا عن استرداد الدولة لـ 1.9 مليون فدان أراض زراعية من إجمالي 2.3 مليون فدان، خلال الفترة من مايو 2017 حتى ديسمبر 2019، وكذلك استرداد 183.3 مليون متر مربع أراضي مبان من إجمالي 219 مليون متر مربع خلال نفس الفترة.

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