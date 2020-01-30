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قوى اتفقت مع الإخوان لاقتحام الحدود.. بكري يكشف تفاصيل مذكرة أمن الدولة في يناير 2011

الخميس 30/يناير/2020 - 08:59 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أرسل مذكرة إلى عدلي فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في 24 يناير 2011  تفيد برصد بعض النشطاء الإسلاميين بتنظيم وقفة احتجاجية يوم 28 يناير 2011 أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس.

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه كان هناك خطة كاملة لإحداث حالة من الفوضى في البلاد، وفي هذه الفترة كان هناك قوى أخرى معادية تتفق مع الإخوان تستعد لاقتحام الحدود في الوقت المناسب.

وتابع بكري: "وتم توظيف واستغلال حالة الاحتقان ودفع المواطنين لحالة إلى الدائم مع مؤسسات الدولة في أحداث يناير 2011".

وتابع مصطفى بكري: "جهاز أمن الدولة كان على علم بأن الإخوان يستغلون حالة الاحتقان وخروج المصريين للتعبير عن آرائهم في 2011  ويوجهون التظاهرات لإسقاط الدولة وفتح الطريق أمام قفز الإخوان للسيطرة على الحكم".

وأردف مصطفى بكري: "الشهيد المقدم محمد مبروك سجل اتصالا بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي مسئول التنظيم الدولي للإخوان في تركيا يوم 10 يناير 2011 وتحدثوا عن اتصالات مع الأمريكان للتعرف على كيفية تعامل الإخوان مع أحداث يناير".

وأكمل مصطفى بكري: "رصد الجهاز اتصال آخر في 21 يناير 2011 والهدف هو حسم أمر مشاركة الإخوان في أحداث يناير 2011".
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