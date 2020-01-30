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فن

بعد لص بغداد.. أمينة خليل تستعد لدخول حظر تجوال

الخميس 30/يناير/2020 - 08:43 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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محمد نحلة

تستعد الفنانة أمينة خليل لبدء تصوير فيلمها الجديد "حظر تجوال" خلال الأيام المقبلة ، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة لظروف خارجة عن إرادة فريق العمل.



يشارك فى بطولة العمل بجانب أمينة خليل كل من إلهام شاهين وأحمد مجدي، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.



يذكر ان أمينة خليل يعرض لها حاليا فيلم " لص بغداد"  من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.



وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.


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