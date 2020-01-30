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ديني

بالفيديو.. أشرف الفيل: الله رحيم بعباده ويكلفهم بما يستطيعون

الخميس 30/يناير/2020 - 08:51 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
شرح الشيخ أشرف الفيل، الآية الأخيرة من سورة البقرة، وقول الله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ".
 
وقال "الفيل"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هذه الآية يذكر الله بها عظيم عدله على عبادة، مؤضحًا أنه نوع من أنواع اليسر والتيسير في أمر الله في خلقه.

وأشار إلى أن الله لم يكلف أحد فوق طاقته، متابعًا: "المريض إذا مرض فيفطر في رمضان.. أن يصلي جالسًا"، مؤكدًا أنه كلفنا بأمور يمكن أن نتحملها جميعا".
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