بالفيديو.. أشرف الفيل: الله رحيم بعباده ويكلفهم بما يستطيعون

شرح الشيخ أشرف الفيل، الآية الأخيرة من سورة البقرة، وقول الله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ".

وقال "الفيل"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هذه الآية يذكر الله بها عظيم عدله على عبادة، مؤضحًا أنه نوع من أنواع اليسر والتيسير في أمر الله في خلقه.



