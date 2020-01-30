خالد الجندى: الله لا يغفر لمن يأكل حقوق الناس

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله لا يغفر لمن يأكلون حقوق الناس، أو ظلم أحدا، لأن الله لا يمكن أن يسامح فى حقوق الناس.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل واحد أكل أموال الناس بالباطل يرد لهم حقوقهم، اللى أكل ميراث أخته، واللى أكل مهر زوجته، وهو قادر يدفعه، عليهم أن يتحللوا من حقوق الناس عشان يدخلوا فى مغفرة الله".





وأوضح أن هناك فرقا شاسعا بين أن تقبل على الصلاة محبا ومن يقبل عليها محبا.





وتابع الجندى: "من يقبل على الصلاة محبا لله تجده متلذذا بالركوع، يتمتع بالسجود، يرتشف الوقوف بين يدى الله سبحانه وتعالى، يقف أمام سيده ومولاه، وقد غابت جوارحه عمن سواه، لا ينشغل بغيره، كأنها آخر صلاة له وأول صلاة له أمام الله".



