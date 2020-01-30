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مساعد وزير الخارجية الأسبق: هناك حرص أمريكي لإنجاح مفاوضات سد النهضة.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 08:57 م
سد النهضة
سد النهضة
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محمود محسن
أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مفاوضات سد النهضة يوجد بها بعض النقاط العالقة بين الجانبين المصري والأثيوبي مؤكدا أنه يتم بحثها بين جولة وأخرى. 

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن المفاوضات المستمرة تعطي مؤشرات جيدة. مشيرا إلى أن تلك المفاوضات تشمل الجهات الثلاث المتمثلة في مصر وأثيوبيا والسودان تعتمد على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. 

وتابع مساعد وزير الخارجية الاسبق أن هناك حرصا امريكيا على نجاح هذه الصفقة، مؤكدا أن هناك أنباء تؤكد ان الرئيس الأمريكي ترامب سيحضر لحظة توقيع الاتفاقية. 

وأشار الى أنه سيتم تشغيل السد فى يونيو خلال فترة الفيضان من يوليو الى سبتمبر وسيتم وضع القواعد الأساسية.

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