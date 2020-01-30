محافظ البحيرة: لدينا 7000 فرصة عمل مطروحة حتى الآن

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة "مراكب النجاة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، هدفها مساعدة الشباب في توفير فرص عمل، وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وأضاف "آمنة"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، المُذاع على قناة "المحور"، أن الوزارات والجهات المعنية تُقدم للشباب كافة أنواع الدعم، وتوجه لهم النصائح والإرشادات، بالسفر بطرق شرعية وآمنة، موجهًا رسالة للشباب قائلًا: "مفيش داعي للهجرة غير الشرعية وعندنا شغل كتير في المحافظة بلا حدود".





وأشار إلى أنه أقيمت في محافظة البحيرة مشروعات قومية تقدر بنحو 26 مليار جنيه، ومشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه في المنطقة اللوجستية، كاشفًا عن بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة البترول لإنشاء مصنع لتصنيع الأخشاب MDF، بتكلفة 5 مليارات جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك 7000 فرصة عمل مطروحة لشباب المحافظة.



