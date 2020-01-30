وزير المالية: ميكنة الضرائب كشفت فساد وتهرب الشركات.. والقيادة السياسية كلفتنا بحل المنازعات مع الممولين دون اللجوء للقضاء.. إحالة قانون الضرائب على الدخل للبرلمان يونيو المقبل

وزير المالية خلال مؤتمر المخاطر الضريبية:

ميكنة الضرائب كشفت فساد وتهرب الشركات

القيادة السياسة كلفتنا بحل المنازعات دون اللجوء للقضاء

إحالة قانون الضرائب علي الدخل للبرلمان يونيو المقبل









أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجراءات ميكنة الضرائب التي نفذتها الوزارة منذ شهرين ساعدت في كشف حالات تهرب وفساد لدي عدد كبير من الشركات منها بقطاع كبار الممولين ، موضحا أن قواعد بيانات الممولين المسجلة تبلغ 216 ألف ممول رغم وجود أكثر من مليوني ممول وفقا لقوائم الحصر الضريبي.





جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة إرنست اند يانج EY العالمية والعاملة في مجال الخدمات الضريبية والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب ؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة ، المنعقد تحت رعاية الوزارة بحضور شريف الكيلاني، المدير القطري لمنطقة مصر والشرق الأوسط بمؤسسة EY .





أوضح معيط أن هناك حالات تهرب لنحو 5200 منشأة غير مسجلة في المولات منها في سيتي ستارز و كايرو فاستيفال سيتي وتدفع ايجار شهري بلغ 15 الف دولار وترفض دفع حقوق الخزانة العامة المصرية عن طريق التهرب الضريبي.





ذكر أن مركز كبار الممولين والذي يغطي 1200 من كبري الشركات في مصر يعاني من وجود حالات تهرب وتشمل أسماء كبيرة من الشركات موضحا أن شركة واحدة منها بلغ حجم تهربها أكثر 18 مليون جنيه .





قال معيط إن جريمة التهرب الضريبي تعد جريمة مخلة بالشرف خصوصا وأن الشركات مؤتمنة علي تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك وتوردها الخزانة العامة لكن للأسف يقوم الممولين بوضع مبالغ الضريبة في جيوبهم رغم أنها أموال الدولة ؛ وبالتالي فإن تلك الجريمة تعد خيانة للأمانة ومخلة بالشرف والاعتبار .





كما أكد أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بسرعة العمل علي إنهاء كافة المنازعات مع الممولين واستجداء حقوق الخزانة العامة بدون اللجوء للقضاء.





جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة إرنست اند يانج EY العالمية والعاملة في مجال الخدمات الضريبية والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب ؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة ، المنعقد تحت رعاية الوزارة بحضور شريف الكيلاني، المدير القطري لمنطقة مصر والشرق الأوسط بمؤسسة EY.





أوضح معيط أن هناك مساع حقيقية لدي الوزارة في تحفيز بيئة الاستثمار والأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية موضحا أن التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب لن تمس سعر الضريبة أو الحوافز الممنوحة للممولين، مشيرا إلى أن الوزارة تتبني استراتيجيات سريعة لفض المنازعات مع الممولين.





وأوضح أن الحكومة تتبني قانون ضريبة علي الدخل صديق للاستثمار ومحفز له حتي يتم إتاحة الفرص لدي المستثمرين في دعم جهود الدولة في توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي .





تناقش الندوة الإجراءات الضريبية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتوصل لحلول لحسم الخلافات مع الممولين.





وأشار أن الوزارة بصدد إحالة مشروع قانون الضرائب علي الدخل الجديد للبرلمان بنهاية الدور التشريعي المقرر في يونيو المقبل.





وقال إن وزارة المالية تعهدت للرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم قانون الضريبة علي الدخل والعمل به في نهاية العام الجاري.





وذكر أن الوزارة قامت بتعديل مادتين من قانون الضرائب العقارية الحالية لدعم القطاع الصناعي بحيث تم إعطاء رئاسة مجلس الوزراء سلطات التدخل لدعم نشاط صناعي معين وفقا لتوجهات الدولة بما يساهم في توفير فرص العمل وتحقيق النمو باعتباره جزءا لتطوير منظومة الضرائب.



