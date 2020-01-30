حل مجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة بقنا.. وتعيين آخر مؤقت

أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، قرارا رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٠ بإقالة مجلس إدارة جمعية رعاية الطلبة بقنا والمشهرة برقم ١٥٠ لسنة ١٩٧٠ وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها.





أوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن القرار شمل تعيين كل من: ياسر عبدالموجود محمود على - جمال يوسف نصيف حنا - محمد زهير ابراهيم على - نجاح هاشم ياسين - أحمد محمود عبدالقادر - صالح عطا محمد أحمد - صالح محمد محمود اسماعيل - عبدالنعيم محمد ابراهيم - فاطمة ابراهيم أحمد.





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وأوضح محافظ قنا، بأن للمجلس المؤقت كافة اختصاصات و صلاحيات مجلس الإدارة في تسيير أعمال الجمعية.





وأشار إلى المجلس له حق دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد.