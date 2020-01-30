AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سوسة النخيل تقضي على مستقبل الفلاحين بالوادي الجديد .. والزراعة تتحرك

الخميس 30/يناير/2020 - 08:53 م
رش سوسة النخيل بالوادي
رش سوسة النخيل بالوادي الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

سادت حالة من الاستياء بين مزارعي النخيل بالوادي الجديد بسبب انتشار سوسة النخيل في المزارع بجميع مراكز وقرى المحافظة , حيث تعتبر سوسة النخيل  من الآفات المدمرة  لأشجار النخيل.

قال عبدالله سعد صاحب مزرعة  نخيل ,إن سوسة النخيل  ظهرت بشكل مرعب هذه الايام على الرغم من المقاومة الدورية ولكن الإمكانيات بالإدارات الزراعية ضعيفة لا تقوى على السيطرة علي السوسة التي ظهرت بطريقة مرعبة في المزارع.


اقرأ أيضا :

دورات تدريبية للقضاء على سوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد

أرعبت الفلاحين .. سوسة النخيل تهدد 3 ملايين شجرة بالوادي الجديد

زراعة الوادي: توفير أجهزة حقن لعلاج سوسة النخيل الحمراء


وأضاف سعد  أن  انتشار السوسة في معظم مزارع النخيل  أدي الي قلق المزارعين لاعتمادهم بشكل رئيسي علي محصول البلح ,الأمر الذي أدي إلى قلق المزارعين, لافتًا الي أن السوسة تهدد أكثر من 3 ملايين نخلة على مساحة 100 ألف فدان، تمثل ثلث المساحة المزروعة في المحافظة، وتمثل مصدر دخل لنحو 90% من المواطنين في المنطقة.


وأشار الي أن المزارعين تقدموا بالعديد من المذكرات, فضلا عن الاستغاثات الموجهة عن طريق الاذاعه ووسائل الاعلام المرئية والمقروءة للمسؤلين للتدخل لمواجهة خطر السوسة والذي انتشر في المزارع. 


كانت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أصدرت بيانًا  أعلنت فيه  عن دعم الوزارة للمديرية بمبلغ 600 ألف جنيه، لشراء مبيدات و10 أجهزة حقن مبيد لمواجهة حشرة سوسة النخيل الحمراء بعد تعدد شكاوى المزارعين .


وأكد البيان دعم جهود مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمبلغ 600 ألف جنيه على أن يتحمل أصحاب المزارع 50 ٪ من تكلفة المكافحة وذلك لتخفيف العبء على المزارعين، مع التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لحماية هذا المحصول الإستراتيجي وزيادة الإنتاجية والنهوض بزراعة وإنتاج التمور بالمحافظة.


من جانبه أكد المهندس بخيت عبد السلام مدير الاداره الزراعيه ببلاط ، أن إدارات المكافحة بالإدارات الزراعية تواصل مكافحة سوسة النخيل الحمراء في الحقول ومزارع النخيل التي تظهر بها السوسة الحمراء، حيث قامت فرق المكافحة بعلاج ورش نخيل مصاب وعلاجه بمنطقة الخارجة 1، ومنطقة السديرة التى ظهرت بها الإصابة بالسوسة الحمراء لدى أكثر من مزارع.


وأضاف عبد السلام، أن فرق المكافحة تواصل أعمالها والتحرك الفوري، حيث جري مكافحة السوسة بعد ظهورها ببعض النخيل ببئر 1 بقرية "بدخلو" بمركز الداخلة، وسط توفير المبيدات وأجهزة الحقن التي من خلالها يجري حقن النخيل المصاب والقضاء على السوسة الحمراء.


وقال إن القطاع الزراعي يواصل تنفيذ سلسلة ندوات للتعريف بطرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالطرق المختلفة ومدى خطورتها على أشجار النخيل ، حيث تم تنظيم ندوة موسعة عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمركز باريس بحضور العديد من المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين، وذلك لنشر الوعي بكيفية المكافحة والوقاية وتساهم أيضا فى تغير عادات المزارع في التقليم الجائر وعدم إتباع إرشادات المرشد الزراعي.


وأضاف مدير الادارة الزراعية, أن حشرة سوسة النخيل لها عدة أطوار ودورة حياه وأماكن تضع بها أنثي سوسة النخيل بيضها، بجانب أسباب تؤدي للإصابة مثل طرق الري الخاطئة والتي تجعل الجذع عرضة للإصابة، وكذلك التقليم الجائر وأثره على جذب الحشرة، واستخدام الأسمدة بالمعدلات المناسبة حتى لا تؤدي لنتيجة عكسية، وهناك طرقًا للوقاية وطرق مختلفة لمكافحة سوسة النخيل والحقن تحت ضغط والحقن اليدوي وحققوا فاعلية في القضاء علي السوسة، علاوة على المصائد الفرمونية في المكافحة والاستدلال والكشف عن سوسة النخيل في أطوارها المختلفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العفريت الأحمر.. رصد 1945 نخلة مصابة بالسوسة في الوادي الجديد

زراعة الوادي: توفير أجهزة حقن لعلاج سوسة النخيل الحمراء

أرعبت الفلاحين .. سوسة النخيل تهدد 3 ملايين شجرة بالوادي الجديد

زراعة الوادي: تحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن الرش الوقائي لسوسة النخيل

دورات تدريبية للقضاء على سوسة النخيل الحمراء في الوادي الجديد

الفيوم تكافح سوسة النخيل بجهاز الحقن اليدوي

ترشيحاتنا

اتجوز على زينب.. أحمد حسن اليوتيوبر الشهير يثير ضجة على إنستجرام بعد صورته الأخيرة

بعد خطبتها لشاب مصري.. 20 إطلالة مميزة لـ جينفر جيتس

مدح الأهلي وجمهوره.. تعليق أزارو بعد أول مشاركة في السعودية

هزة أرضية جديدة في الإسكندرية بقوة 5.7 ريختر

بـ 16 طعنة.. عزة تدفع حياتها ثمنا للخلافات الزوجية بأسيوط.. والتحريات: جوزها مجنون

شاهد.. تمزيق العلم التركي في البرلمان الأوروبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة طفل بثقب في المعدة.. 5 كوارث يسببها تناول آيس كريم النيتروجين

قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد