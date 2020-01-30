بعد النزول للشارع.. بكري يكشف طلب المشير طنطاوي من ضباط الجيش في يناير 2011

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "في 28 يناير 2011 اتصل حبيب العادلي بالمشير طنطاوي، وطلب منه نزول الجيش إلى الشارع بعد انهيار الشرطة".





وتابع مصطفى بكري: "اتصل المشير طنطاوي بالرئيس الأسبق مبارك وقال له إن حبيب العادلي طلب إبلاغك بنزول الجيش".





وأكمل مصطفى بكري: " أمر المشير طنطاوي بنزول الجيش وطلب من ضباط الجيش بعدم التصدي للمتظاهرين ، وعدم الصدام مع المتظاهرين".



