بعد النزول للشارع.. بكري يكشف طلب المشير طنطاوي من ضباط الجيش في يناير 2011

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الجيش المصري كان يراقب أحداث يناير 2011 والمشير طنطاوي كان على علم بأن مبارك لن يستجيب إلى مطالب المتظاهرين.
وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "في 28 يناير 2011 اتصل حبيب العادلي بالمشير طنطاوي، وطلب منه نزول الجيش إلى الشارع بعد انهيار الشرطة".
وتابع مصطفى بكري: "اتصل المشير طنطاوي بالرئيس الأسبق مبارك وقال له إن حبيب العادلي طلب إبلاغك بنزول الجيش".
وأكمل مصطفى بكري: "أمر المشير طنطاوي بنزول الجيش وطلب من ضباط الجيش بعدم التصدي للمتظاهرين، وعدم الصدام مع المتظاهرين".
ولفت بكري: "المشير طنطاوي كان يرى أن الجيش يقف مع الشعب ولن يستخدم العنف ضده مهما حدث، وأن الشعب هو الذي يقرر مصيره بنفسه".