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مرأة

قبل الزفاف.. أبرز الوصفات الطبيعية لتفتيح المناطق الداكنة

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:41 ص
تفتيح المناطق الداكنة
تفتيح المناطق الداكنة
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نهى هجرس
تعانى العديد من الفتيات والسيدات بسبب اسمرار الأماكن الداكنة لديها، والتى تحتاج إلى عناية خاصة بشكل مستمر، والكثير منهن يلجأ إلى استخدام كريمات التبييض،  على الرغم من تواجد العديد من المكونات الطبيعية التى تساعد على التبيض بشكل آمن وسليم، وتحافظ على صحة الجلد دون إصابة بأى ضرر.

وتبعًا لموقع "boldsky" إليك أهم الوصفات التى تساعد على تبييض الأماكن الداكنة فى الجسم.

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وصفة زيت الزيتون:-

- أمزجي ملعقتين من زيت الزيتون، إضافة إلى ملعقتي زيت اللوز، وملعقة دقيق خشن.
- ثم ضعيها على المناطق الداكنة، على أن تكرري تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، لكي تحصلي على نتيجة واضحة.
- لا تغفلي عن تقشير البشرة من حين إلى آخر، لإزالة الخلايا الميتة، التي تجعل لون البشرة في العادة باهتًا ومائلًا إلى الإسمرار.

كما يعرف الليمون أيضًا أنه من أهم المكونات التى تساعد على التفتيح ، ولكن يفضل عدم استخدام الليمون بشكل مباشر على البشرة.
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