قبل الزفاف.. أبرز الوصفات الطبيعية لتفتيح المناطق الداكنة

على الرغم من تواجد العديد من المكونات الطبيعية التى تساعد على التبيض بشكل آمن وسليم، وتحافظ على صحة الجلد دون إصابة بأى ضرر.

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وصفة زيت الزيتون:-

- أمزجي ملعقتين من زيت الزيتون، إضافة إلى ملعقتي زيت اللوز، وملعقة دقيق خشن.

- ثم ضعيها على المناطق الداكنة ، على أن تكرري تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، لكي تحصلي على نتيجة واضحة.