ضبط 122 طن أغذية فاسدة لسوء التخزين بالشرقية..صور

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة موسعة ، اليوم ، للمرور علي المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية ، لضبط الأسواق ، وضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين ، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ، ومدير الإدارة الصحية ومفتشي مكتب أغذية أبو كبير.





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أسفرت الحملة عن ضبط ١٢٢ طن أغذية بمصنع للمنتجات الغذائية ، ومخزن أغذية ، عبارة عن ٧٠٤٠٠ كجم سكر لسوء التخزين وتحجره ، ٥١٨٠٠ كجم لوب فاكهة ، لسوء التخزين.





كما تم إعدام ١٠٠٠ كرتونه مواد تعبئة سبق استعمالها ، وتم تحرير ١٨ محضر جنحة صحية ، وسحب العينات اللازمة من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.



