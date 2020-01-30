ضبط 122 طن أغذية فاسدة لسوء التخزين بالشرقية..صور

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة موسعة ، اليوم ، للمرور علي المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية ، لضبط الأسواق ، وضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين ، يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية ، ومدير الإدارة الصحية ومفتشي مكتب أغذية أبو كبير.
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أسفرت الحملة عن ضبط ١٢٢ طن أغذية بمصنع للمنتجات الغذائية ، ومخزن أغذية ، عبارة عن ٧٠٤٠٠ كجم سكر لسوء التخزين وتحجره ، ٥١٨٠٠ كجم لوب فاكهة ، لسوء التخزين.
كما تم إعدام ١٠٠٠ كرتونه مواد تعبئة سبق استعمالها ، وتم تحرير ١٨ محضر جنحة صحية ، وسحب العينات اللازمة من الأغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.
ومن جانبه فقد أكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة من الإدارات الصحية والرقابية علي المنشآت الغذائية ومختلف المنشآت الأخري ، والضرب بيد من حديد علي جميع المخالفين ، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين .