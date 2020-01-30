AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤامرة ضد الدولة.. بكري: الإخوان استهدفوا إسقاط مصر وكسر الشرطة في 2011

الخميس 30/يناير/2020 - 08:56 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي  مصطفى بكري، إن الشرطة المصرية لم تطلق الرصاص على المتظاهرين في يناير 2011، وتم  حرق 160 قسم شرطة آنذاك وكان ضابط الشرطة يدافعون بشكل شرعي عن اقسام الشرطة.

وأضاف  بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شاهدنا قيام عناصر الإخوان بحرق أقسام الشرطة، وتأكد الجميع بأن هناك مؤامرة على الدولة المصرية بقتل المتظاهرين واقتحام أقسام الشرطة وفتح السجون ودهس المتظاهرين في قلب ميدان التحرير".

وتابع :"  بدأ الإخوان الدخول بكل قوة في التظاهرات من يوم 28 يناير 2011  وكانت الجماعة  تستهدف إسقاط الدولة المصرية والاصطدام مع الجيش والسعي إلى خطف الدولة".

وقال:" الجيش المصري كان واعيا لهذا المخطط وتحمل ضباط الجيش استفزازات كثيرة ومحاولات الإحتكاك بالمحتجين".

ولفت بكري:"عمليات اقتحام السجون وخاصة سجن وادي النطرون كانت منظمة وتؤكد أنه كان معدا لها مسبقا لإخراج عناصر الإخوان والإرهابيين من السجون".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: المؤامرات لا تزال قائمة ضد الدولة المصرية..فيديو

نحتفل بـ إيه بس.. أحمد موسى: 25 يناير من أصعب وأمر الأوقات على مصر

بكري: مدبرو المؤامرات تساقطوا أمام قوة وصلابة أبطال الشرطة والجيش

إسلام عوض يكتب: الشرطة المصرية.. أيقونة الوطن

مصطفى بكري يطالب برد اعتبار الشرطة المصرية لما حدث في 25 يناير

بكري يكشف دور الإخوان الخبيث في تحويل مسار أحداث يناير 2011 للقفز على السلطة

ترشيحاتنا

مدح الأهلي وجمهوره.. تعليق أزارو بعد أول مشاركة في السعودية

بعثة الأهلي تصل إلى السودان وسط استقبال جماهيري حافل.. فيديو

خالد بيومي يرد على أنباء انضمامه إلى قناة الزمالك.. تفاصيل

توتي يطلق وصلة مديح لـ محمد صلاح .. تفاصيل

تصرف استفزازي من مرتكب مجزرة كفر الدوار داخل المحكمة.. ماذا فعل؟

لاعب الأهلي السابق يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة طفل بثقب في المعدة.. 5 كوارث يسببها تناول آيس كريم النيتروجين

قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد