مؤامرة ضد الدولة.. بكري: الإخوان استهدفوا إسقاط مصر وكسر الشرطة في 2011

قال الإعلامي مصطفى بكري ، إن الشرطة المصرية لم تطلق الرصاص على المتظاهرين في يناير 2011، وتم حرق 160 قسم شرطة آنذاك وكان ضابط الشرطة يدافعون بشكل شرعي عن اقسام الشرطة.





وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شاهدنا قيام عناصر الإخوان بحرق أقسام الشرطة، وتأكد الجميع بأن هناك مؤامرة على الدولة المصرية بقتل المتظاهرين واقتحام أقسام الشرطة وفتح السجون ودهس المتظاهرين في قلب ميدان التحرير".





وتابع :" بدأ الإخوان الدخول بكل قوة في التظاهرات من يوم 28 يناير 2011 وكانت الجماعة تستهدف إسقاط الدولة المصرية والاصطدام مع الجيش والسعي إلى خطف الدولة".





وقال:" الجيش المصري كان واعيا لهذا المخطط وتحمل ضباط الجيش استفزازات كثيرة ومحاولات الإحتكاك بالمحتجين".





ولفت بكري:"عمليات اقتحام السجون وخاصة سجن وادي النطرون كانت منظمة وتؤكد أنه كان معدا لها مسبقا لإخراج عناصر الإخوان والإرهابيين من السجون".