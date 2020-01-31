برلمانية تشيد بقرار الرئيس لنقل المصريين الراغبين فى العودة من الصين

قالت النائبة سامية رفلة ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إنها تؤيد قرارا بشأن توجيه الرئيس باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى حريص على حياة المصريين ويخاف على رعاياه من المصريين فى الخارج.

وأشارت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى حريص على حماية المصريين فى الخارج والتأكد من سلامتهم لعدم نقل الأمراض لهم ، حتى نبعد أى كوارث محتملة عن الشعب المصرى للإصابة بفيروس كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، وناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك.





وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".





ووجه رئيس الوزراء الشكر للسلطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، كما عبر عن دعم مصر لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس.





وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.





وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحي حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة (14) يومًا "فترة حضانة المرض" بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.





وناشد مجلس الوزراء أبناءنا في مدينة "ووهان" الصينية الذين يرغبون في العودة سرعة الإتصال بالسفارة المصرية ببكين على تليفون (01065322541 ثم الضغط على الرقم صفر بعد إنتهاء الرسالة الصوتية، والاتصال من داخل الصين فقط) أو على الإيميل:





علمًا بأن السفارة المصرية أنشأت مجموعة تواصل على وسيلة التواصل الإجتماعي الصينية بين المصريين المقيمين في ووهان.