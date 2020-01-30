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أخبار البلد

ختام التدريب البحري المصري السعودي مرجان – 16.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 08:40 م
التدريب البحري المصري
التدريب البحري المصري السعودي المشترك مرجان – 16
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محمد إبراهيم
نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو مصورا، لختام فعاليات التدريب البحرى المصرى السعودى المشترك "مرجان-16" والذى استمر لعدة أيام، بقاعدة البحر الأحمر البحرية.

وتضمن التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، وتنفيذ تمارين إتصالات لاسلكية وإشارية، وكذا تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية فى إستخدام أعمال الخداع الإلكترونى، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة.

وقامت العناصر المشاركة فى التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية، وأظهرت مدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبًا للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات غير النمطية.

كما نفذت عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية والبحرية السعودية بيانًا عمليًا لأعمال حق الزيارة والتفتيش والإقتحام الرأسى والأفقى، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

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