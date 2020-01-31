AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة التضامن لـ صدى البلد: ملفاتنا ساخنة..وسنقتحم جميع القضايا

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:02 ص
الدكتورة نفين القباج
الدكتورة نفين القباج
Advertisements
محمد عبد المنعم
قالت الدكتورة نفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، إن وزارة التضامن تتسم بالعديد من الملفات وكلها ساخنة، مشددة على ان الوزارة ستقتحم كل القضايا التى تعمل عليها ، حيث إن ملف التأمينات والمعاشات من الملفات المهمة للغاية والوزارة تعمل عليه بكل قوة.

وأضافت القباج فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الوزارة خصصا خطا ساخنا للإعاقة وهو «15044» ، حيث إن هذا الرقم سيوضع داخل كل مؤسسة ودار للرعاية لتلقى الشكاوى وكل ما يتعلق بذوى القدرات الخاصة ، كما سيتم وضع ألية للرقابة المجتمعبة على كل دار.

وكانت وزيرة التضامن  قد افتتحت أمس الخميس أحد مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا) المتاح تشغيله بطاقم عمالة من الشباب الصم وضعاف السمع، في إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضى لتدريب الشركة شباب من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم.

وأعربت عن سعادتها بافتتاح المطعم الذي يتم تشغيله بالكامل عن طريق الصم وضعاف السمع، مؤكدة أن افتتاح هذا الفرع يعد تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة التضامن والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (امريكانا) لإطلاق مبادرة حياة جديده لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تفتتح فصلا جديدا لمتعددي الإعاقة في مدرسة الأمل ببنها

بالورود والصور التذكارية.. غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة.. صور

وزيرة التضامن لـ«صدى البلد»: الإعلان عن معايير محددة لحل مشاكل مؤسسات دور الرعاية

طاقم العمل من الصم وضعاف السمع.. وزيرة التضامن تفتتح أحد مطاعم أمريكانا

وزيرة التضامن: سلسلة تدريبات لذوي الاحتياجات قبل تعيينهم بالمطاعم.. فيديو

ترشيحاتنا

والدة الطالب المصاب بانفجار في قرنية العين داخل المدرسة تنهار من البكاء

دوري أبطال إفريقيا.. حمادة صدقي يكشف للأهلي نقاط قوة الهلال

ورق كرنب وقشر برتقال.. شاهد| صينيون يرتدون أشياءً غريبة للنجاة من كورونا.. صور

حبس ربة منزل و2 آخرين لارتكابهم جريمة قتل زوجها بالسلام

بسبب واقعة القتل.. هجوم جديد على نانسي عجرم

مرتضى منصور: سأكشف بالمستندات عن تهديدات بالقتل تلقاها لاعبو الزمالك من قطر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورق كرنب وقشر برتقال.. شاهد| صينيون يرتدون أشياءً غريبة للنجاة من كورونا.. صور

قسيس أراد مفاجأة زوجته.. فقتلته صخرة سقطت فوق رأسه

بالتزامن مع كورونا.. حملات الكترونية ضد شيّ الكلاب حية في الصين