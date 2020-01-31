وزيرة التضامن لـ صدى البلد: ملفاتنا ساخنة..وسنقتحم جميع القضايا

قالت الدكتورة نفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى ، إن وزارة التضامن تتسم بالعديد من الملفات وكلها ساخنة، مشددة على ان الوزارة ستقتحم كل القضايا التى تعمل عليها ، حيث إن ملف التأمينات والمعاشات من الملفات المهمة للغاية والوزارة تعمل عليه بكل قوة.





وأضافت القباج فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الوزارة خصصا خطا ساخنا للإعاقة وهو «15044» ، حيث إن هذا الرقم سيوضع داخل كل مؤسسة ودار للرعاية لتلقى الشكاوى وكل ما يتعلق بذوى القدرات الخاصة ، كما سيتم وضع ألية للرقابة المجتمعبة على كل دار.





وكانت وزيرة التضامن قد افتتحت أمس الخميس أحد مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا) المتاح تشغيله بطاقم عمالة من الشباب الصم وضعاف السمع، في إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضى لتدريب الشركة شباب من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم.



