AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات تنفيذ تدريب صقر"58 "

الخميس 30/يناير/2020 - 09:58 م
محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع الاستعدادات النهائية لتنفيذ التدريب
Advertisements
محمد عبدالحليم
 واصل الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف متابعته الميدانية لعدد من الأماكن المخصصة لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر58" لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية،والذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع  الشعبي والعسكري،على مدار 3 أيام  في الأسبوع الأول من فبراير القادم، للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة فى مواجهة الأزمة بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة.

اقرأ أيضا:

و تفقد المحافظ "اليوم الخميس"موقع الاصطفاف بأحد المواقع بدائرة بياض العرب شرق النيل لتقييم "بروفا "للإصطفاف الذي سيضم عددًا من المعدات المتوافرة للمحافظة بالمراكز والمدن ،وستشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف والإطفاء وسيارات النقل الثقيل واللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة،والتي تم اصطفافها "كبروفة قبل التنفيذ العملي  للتدريب في موعده المحدد" للاطمئنان على جاهزية تلك المعدات والتأكد من أنها بكامل صلاحيتها وتعمل بكفاءة وتصلح لمجابة أية أزمات طارئة.

وزار أيضا معسكر الشباب ببني سليمان شرق النيل، والذي يستخدم كمعسكر للايواء العاجل ضمن فعاليات التدريب ،حيث تم تجهيز المعسكر بعدد كبير من الخيم  لتستوعب أكبر عدد من المواطنين" في حالات الطوارئ، حيث سيتم دعم المعسكر بسيارات أسعاف ومطافي ومياه ومولدات كهربائية وصيدلية وحمامات وعيادة متنقلة وسيارة للتطعيمات، وذلك لتقديم كافة أوجه المعيشة والرعاية للممكنة في مثل تلك الكوارث والأزمات التي قد تتسبب في تشريد واجلاء السكان من منازلهم حرصا على سلامته.

وأمر المحافظ بتلافى بعض الملاحظات التي رصدها خلال تفقده لأماكن تنفيذ التدريب،موجها بترك فواصل بين الخيم المقامة بالمعسكر،وإعادة النظر في طريقة نصب وتركيب بعض الخيم بشكل أفضل ليمنح مساحة أكبر لاستيعاب مزيد من التجهيزات من الأسرة والمراتب،علاوة على دعم المعسكر بحمامات مجهزة لذوي الإعاقة ،فضلا عن توجيهاته بعمل مراجعة  فنية بمعرفة لجان الفحص الهندسية للمعدات التي سيتم استخدامها في الاصطفاف ،للاطمئنان على كفائتها عند مشاركتها في الاصفطاف، مع تحديد آلية لتنظيم  استجابة السائقين للتعليمات الخاصة بالتحرك والسير وتدريبهم عليها. 

وأكد محافظ بني سويف أن ملف التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث يشغل اهتمامًا كبيرا من  الجهاز التنفيذي للمحافظة ، نظرا لأهميته الحيوية في مجال الوقوف الفعلي على مدى استعداد الأجهزة بالمحافظة للتعامل الفعال والناجح مع أية أزمة أو كارثة أو مشكلة قد تطرأ على القطاعات الحيوية ، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تعمل على تدريب الأجهزة المتعددة على ادارة الأزمة والفعالية التنفيذية تجاه أية مشكلات طارئة.

رافق المحافظ خلال جولته:الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ،واللواء حسام حمودة السكرتير العام  المساعد،والعقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة،وفي حضور رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الأجهزة التنفيذية المشاركة في التدريب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختتام التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس

محافظ قنا يستعرض خطط وإمكانات المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث

سيناريو محاكاة لمواجهة هجوم إرهابي على مستودع للبترول في قنا

تنفيذ التدريب العملي (صقر 58) لمجابهة الكوارث والأزمات في بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد استعدادات تنفيذ التدريب العملي صقر 58 ..صور

بني سويف تستعد لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك صقر 58 لمواجهة الأزمات

ترشيحاتنا

هل رفضن ممارسة الرذيلة.. حقيقة طرد أب لبناته الثلاث في الدقهلية

قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

بصورة ورسالة.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

خلف موعده.. هل يتراجع مرتضى منصور عن الترشح لمنصب نقيب المحامين؟

مدح الأهلي وجمهوره.. تعليق أزارو بعد أول مشاركة في السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب