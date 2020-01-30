محافظ بني سويف يتفقد استعدادات تنفيذ تدريب صقر"58 "

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته الميدانية لعدد من الأماكن المخصصة لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر58" لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية،والذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري،على مدار 3 أيام في الأسبوع الأول من فبراير القادم، للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة فى مواجهة الأزمة بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة.





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و تفقد المحافظ "اليوم الخميس"موقع الاصطفاف بأحد المواقع بدائرة بياض العرب شرق النيل لتقييم "بروفا "للإصطفاف الذي سيضم عددًا من المعدات المتوافرة للمحافظة بالمراكز والمدن ،وستشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف والإطفاء وسيارات النقل الثقيل واللوادر والإنقاذ السريع وقطاعات المرافق المختلفة،والتي تم اصطفافها "كبروفة قبل التنفيذ العملي للتدريب في موعده المحدد" للاطمئنان على جاهزية تلك المعدات والتأكد من أنها بكامل صلاحيتها وتعمل بكفاءة وتصلح لمجابة أية أزمات طارئة.





وزار أيضا معسكر الشباب ببني سليمان شرق النيل، والذي يستخدم كمعسكر للايواء العاجل ضمن فعاليات التدريب ،حيث تم تجهيز المعسكر بعدد كبير من الخيم لتستوعب أكبر عدد من المواطنين" في حالات الطوارئ، حيث سيتم دعم المعسكر بسيارات أسعاف ومطافي ومياه ومولدات كهربائية وصيدلية وحمامات وعيادة متنقلة وسيارة للتطعيمات، وذلك لتقديم كافة أوجه المعيشة والرعاية للممكنة في مثل تلك الكوارث والأزمات التي قد تتسبب في تشريد واجلاء السكان من منازلهم حرصا على سلامته.





وأمر المحافظ بتلافى بعض الملاحظات التي رصدها خلال تفقده لأماكن تنفيذ التدريب،موجها بترك فواصل بين الخيم المقامة بالمعسكر،وإعادة النظر في طريقة نصب وتركيب بعض الخيم بشكل أفضل ليمنح مساحة أكبر لاستيعاب مزيد من التجهيزات من الأسرة والمراتب،علاوة على دعم المعسكر بحمامات مجهزة لذوي الإعاقة ،فضلا عن توجيهاته بعمل مراجعة فنية بمعرفة لجان الفحص الهندسية للمعدات التي سيتم استخدامها في الاصطفاف ،للاطمئنان على كفائتها عند مشاركتها في الاصفطاف، مع تحديد آلية لتنظيم استجابة السائقين للتعليمات الخاصة بالتحرك والسير وتدريبهم عليها.





وأكد محافظ بني سويف أن ملف التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث يشغل اهتمامًا كبيرا من الجهاز التنفيذي للمحافظة ، نظرا لأهميته الحيوية في مجال الوقوف الفعلي على مدى استعداد الأجهزة بالمحافظة للتعامل الفعال والناجح مع أية أزمة أو كارثة أو مشكلة قد تطرأ على القطاعات الحيوية ، مشيرا إلى أن الدولة حاليا تعمل على تدريب الأجهزة المتعددة على ادارة الأزمة والفعالية التنفيذية تجاه أية مشكلات طارئة.



