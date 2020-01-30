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أخبار العالم

الجزائر تدعو لتحرك إفريقي لحل الأزمة الليبية

الخميس 30/يناير/2020 - 09:06 م
رئيس الوزراء الجزائري
رئيس الوزراء الجزائري
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شيماء مصطفى
دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الإفريقي إلى الاضطلاع بدور "محوري" في حل الأزمة الليبية، معتبرا أنه من غير المعقول تهميش إفريقيا في ملف يخص دولة كاملة العضوية في هذه المنظمة الإفريقية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، ناشد "جراد" اللجنة رفيعة المستوى في الاتحاد "التحرك للمساهمة في حلحلة ملف الأزمة الليبية".

كما طالب بضرورة القيام بدور محوري في هذه الأزمة التي تخصها بالدرجة الأولى"، مشددا على أنه "لا يعقل تهميش دور إفريقيا في ملف يخص دولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي، غارقة في مستنقع الحرب".

وشدد على أن "الأوضاع الأمنية متفاقمة في هذا البلد الشقيق والاحتمالات المتزايدة لانتقال تداعياتها إلى دول المنطقة مثيرة للقلق".

وأكد جراد أن الجزائر "لن تدخر أي جهد لدعم مساعي اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي إلى جانب الأمم المتحدة"، من أجل "حمل الأطراف الليبية والمجتمع الدولي على المساهمة في تسوية الأزمة في ليبيا ومرافقة الأطراف الليبية المتنازعة على إيجاد حلول توافقية تسمح بعودة السلم والأمن والاستقرار بشكل نهائي لهذا البلد المجاور".
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