رئيس الوزراء يجتمع بمحافظ دمياط والنواب لمناقشة المشكلات المحلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع نواب محافظة دمياط، بمقر رئاسة الوزراء، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.





وعرض النواب، على رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشكلات التي تعاني منها محافظة دمياط وطرحوا عددا من الحلول العاجلة في المشكلات، والقضايا التالية، أولا أزمة صناعة وصناع الأثاث، وأزمة صناعات النسيج والألبان والأسماك، وعدم وجود مدارس متخصصة في صناعات الأثاث.



