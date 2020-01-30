اتصالات البرلمان توضح حقيقة توقف واتس اب في مصر أول فبراير

النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشائعة الرائجة حول وقف تطبيق "واتس اب " بداية من فبراير 2020. نفى





وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر المحروسة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في الفترة الماضية تنشر الشائعات دون الرجوع الي المتخصص، موضحا أنه الجهاز الرسمي للاتصالات لم يتم إخطاره بأي شيء بخصوص وقف الواتس اب حتى الآن.





وأشار بدوي، إلى أن القيادة السياسية، تؤكد على دعم التكنولوجيا بدليل التحول الرقمي غير المسبوق، والذي يتم في كافة أنحاء الجمهورية،.



