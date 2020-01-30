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اقتصاد

الأسهم الأوروبية تهبط في ختام تعاملات اليوم الخميس

الخميس 30/يناير/2020 - 09:04 م
الأسهم الاوروبية
الأسهم الاوروبية
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وكالات
هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع صدور زمرة من بيانات الأرباح المخيبة للآمال بجانب تضرر المستثمرين جراء التأثير الاقتصادي السلبي لتفشي عدوى فيروس كورونا في الصين ليقتل 170 شخصا.

وهبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% واتجه صوب تسجيل اسوأ أسبوع له خلال أربعة أشهر.

وهبطت أسهم شركة رويال دويتش شل بنسبة 4.3% لتقود هبوط مؤشر أوربا الأقليمي.

وهبطت مؤشر شركات الطاقة الثانوية بنسبة 2.4% تأثرا بتراجع أسعار البترول.

وشهدت الأسواق المالية العالمية موجة بيعية حادة الأسبوع الجاري مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي تسبب بالتالي في تزايد مخاوف انتقال الفيروس لمرحلة الوباء العالمي.
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