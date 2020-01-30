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أخبار العالم

لا يمكن تحقيقها من جانب واحد.. فرنسا تعلق على خطة السلام الأمريكية

الخميس 30/يناير/2020 - 09:12 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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رويترز
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول سبل التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إنه "يؤمن بسيادتين اثنتين".

وفي جوابه عن سؤال حول موقف فرنسا التقليدي المتمسك بدولتين اثنتين بما يتوافق مع القانون الدولي، رد ماكرون: "أنا أؤمن بسيادتين اثنتين".

كما علق ماكرون على خطة السلام الأمريكية التي قدمها الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "يجب أن يكون هناك جانبان من أجل إحلال السلام. لا يمكننا الوصول إليه مع جانب واحد".

وطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام بين فلسطين وإسرائيل، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر  بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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