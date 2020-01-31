تجنبيها.. 10 أخطاء تسبب فشل الكيك.. تعرفى عليها

تقوم العديد من السيدات بإعداد الكيك فى المنزل، ولكن لا ينجحن بشكل كامل ففى كل مرة يظهر خطأ ما، ولذلك قمنا بتجميع كل الاخطاء التى يمكن أن تسبب فشل الكيك لتجنبها بشكل تام، والتي جاءت كالتالي ..





1-تجنبي خبز الكيكة بدرجة حرارة عالية او خبزها لمدة طويلة، لأن ذلك يتسبب في إنكماشها.

2- تجنبي خبز الكيكة بدرجة حرارة منخفضة لان ذلك يجعل سطحها باهتا.

3- عدم اذابة السكر بشكل كامل يجعل سطح الكيك ملطخا أو غير موحد اللون، عليك اضافة السكر بالتدريج للبيض المخفوق والاستمرار بالخفق حتى يذوب السكر كليا بين كل دفعة واخرى.





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4- يجب نخل الدقيق قبل العجن حتى تكون الكيكة هشة ومرتفعة.

5- يجب مزج الدقيق مع السائل بحركات دائرية وخفيفة.

6- يفضل استخدام صواني ذات جوانب مرتفع لأن ذلك يسمح للكيك بالإرتفاع بشكل أفضل.

7- تجنبي فتح الفرن قبل مرور نصف الوقت لان ذلك يجعل الكيك تهبط.

8- يجب تسخين الفرن قبل البدء ب 10 دقائق.

9- يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

10- وفي حالة الخفق اليدوي يجب أن يكون الخفق في اتجاه واحد للحفاظ على الهاء بداخل الكيكة.

11- التزمي بالمقادير المحددة في الوصفة، ويجب استخدام كوب واحد لجميع المقادير.