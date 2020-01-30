أبو زهرة: "الفارس والأميرة" محطة مهمة ولا يقل عن أفلام ديزني.. فيديو

أكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن فيلم الأنيمشين "الفارس والأميرة" فيلم لا يقل عن أفلام ديزنى لاند وسعيد بأن أكون موجودا ضمن فريق العمل، مؤكدا أنه في الماضي كنا نلجأ لأفلام الكارتون الخارجية ويتم عمل دوبلاج عليها.





وأضاف أبو زهرة خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن أصعب ما يتم مواجهته في السابق خلال عملية الدوبلاج هو تحريك الشفاه مع الكلمات، مشيرا إلى أن تلك العملية أصبحت أسهل الآن نتيجة التكنولوجيا الحديثة.





وقال إن الكارتون الآن أصبح خاضعا لنا، ولنا هذا العمل الهام، فأصبح خاضعا لنا ويتحرك على شفاهنا نحن.





وأشار الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أنني خلال أداء فيلم "الفارس والأميرة" لم أكن مضطرا إلى الالتزام بكلمات معينة، مؤكدا أ نني قمت بعمل كارتون كثيرا ودوبلاج كثيرا ولكن الأهم نوعية العمل الذي يقدم.



