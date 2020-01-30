الأعلى للإعلام يحتفل بتخرج دفعة جديدة من الإعلاميين الأفارقة

احتفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخريج دفعة جديدة من المتدربين بالدورة التدريبية للإذاعيين الأفارقة.





وأعلن مركز التدريب والدراسات الإعلامية بتخريج الدورة التدريبية المتقدمة التاسعة للناطقين بالفرنسية.





واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أسابيع فى الفترة من ١٢ يناير ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٠. و قام المركز حتى الآن بتدريب ٤٦٠٠ متدرب من الدول الإفريقية الشقيقة بالدورات المختلفة التي يعقدها مركز التدريب منذ تأسيس المركز عام ١٩٧٧ وذلك بهدف اعداد الكوادر الإعلامية الوطنية من القارة الإفريقية.





حضر الحفل الدكتور عصام الدين فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار محمد ماضي ممثل وزارة الخارجية وسفراء الدول الإفريقية المشاركين بالدورة.