صلاح فضل: الإخوان زرعوا ألغاما دينية متطرفة في مصر.. فيديو

قال صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إن التاريخ الحضاري لمصر والفهم القويم لثقافتها العربية بأبعادها الفرعونية والقبطية والإسلامية تصنع سبيكة الشخصية المصرية.





وأضاف صلاح فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأعماق الوجدانية والروحية للشعب المصري انصهرت فيها تيارات كثيرة".





وتابع صلاح فضل:" في مايو 2011 كان التحرير مضطربا ودعانا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للتحاور عن مستقبل مصر إبان وعقب أحداث يناير وكان الحوار مع المثقفين وكبار العلماء".





واكمل صلاح فضل:" الأرض المصرية كانت مزروعة بالألغام الدينية والإخوان كانوا قد تمكنوا منذ عهد السادات في زرع ألغام الفكر الديني المتطرف واختطفوا الأرضية الشعبية من النخبة الثقافية".



