في ندوة بمعرض الكتاب.. أشرف صبحي: نؤمن بالشباب ونثق بهم

استضاف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51 اليوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى فى ندوة بعنوان "قيم الشباب الاستراتيجي في الرياضة والشباب".





‎بدأ الدكتور أشرف صبحي حديثه قائلا ان استراتيجة الشباب ليس لها حدود لأنهم يمتلكون قدرا كبيرا من التفكير والابداع وأن القيادة الشبابيه لها جزء كبير من التطور والتقدم نحو الافضل وتعمل في تكامل بين كل الهيئات العامة والاستراتيجية العامة للدولة.





وأضاف ان جزءا من العمل الاستراتيجي التي تصفه السياسة العامة والقواعد العسكريه والتخطيط المبكر للطائرات والتخطيط والتفكير الاستراتيجي، القيادة هي التي تجاوب علي ذلك.





كما ان التطوير وتقديم المساعدات للشباب فى المشاريع والابتكارات هى التي تساعدهم علي تخطي العقبات التى تواجههم.





أشار الى ان الشخص الذي ينتمي الي البلد هو نموذج جيد للشباب ونري فيهم الشباب العاقل الذي يقود العالم نحو الافضل وهذا يحرك مشاعرنا تجاه الشباب ,والاهم من كل ذلك هو الدمج بين الشباب والرياضه وفق الاستراتيجيات التي نقوم بالتخطيط لها والعمل عليها.





وأوضح أشرف صبحي أن الرياضة لها أهمية كبيرة لكي نكون بصحة جيدة وحالة من الرخاء التام للجسم لذلك نقوم بالاهتمام بذلك الجزء ضمن جزء الشباب.





وأكد ان الوزارة لا تقوم بتهميش الشباب مثل الشائعات الصادره علي السوشيال ميديا التي جعلت هناك صراعات وخلافات بين مجموعة من الشباب والشخصيات الكبيره في الدولة. نحن نؤمن بالشباب ونثق بهم وأنهم جيل المستقبل والقادة نحو مجتمع وعالم افضل.





وأنهى حديثه قائلا ان الوزاره تقوم بتطوير جزء كبير من استراتيجيتها من خلال إعداد المدربين علي رأس كل جهاز والمشروع القومي للناشئين وان الاهتمام والرؤية للشباب ناتج العمل و الاهتمام الواضح بذوي الاحتياجات والاهتمام والرؤي العامه للدوله، وانه لا يوجد شخص يمتلك كل شيء.. وبالتالي غالله وهب ذوي القدرات الذهنيه القدره علي مهارات اخري أبسطها الاصرار والعزيمه وبالتالي يوجد قطاعات مختلفه تخدم هذا النطاق ويوجد اتحاد الاعاقات الذهنيه والاولمبياد الخاصة التي تعمل ضمن التضامن الاجتماعي.