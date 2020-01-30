صلاح فضل: جماعات الإسلام السياسي أشاعت رغبتنا في تكوين دولة علمانية ليست مدنية

قال صلاح فضل ، الكاتب والمفكر، إن أصحاب دعوات جماعات الإسلام السياسي هم الذين أشاعوا بأننا لا ندعو إلى دولة مدنية بل لدولة علمانية.





وأضاف فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإنسان لديه عدة طاقات أساسية تحركه والطاقة الأولى هي الطاقة الروحية التي تتجسد في الأديان السماوية الثلاثة.





وتابع: "الأديان تستقطب الطاقة الروحية للإنسان، وفي منطقتنا تعتبر الأديان شديدة العمق والأصالة، لافتا أن فكرة الدين والتوحيد تعتبر ابتكارا مصريا عظيما منذ أمون".



