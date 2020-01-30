صلاح فضل: جماعات الإسلام السياسي أشاعت رغبتنا في تكوين دولة علمانية ليست مدنية

قال صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إن أصحاب دعوات جماعات الإسلام السياسي هم الذين أشاعوا بأننا لا ندعو إلى دولة مدنية بل لدولة علمانية.
وأضاف فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإنسان لديه عدة طاقات أساسية تحركه والطاقة الأولى هي الطاقة الروحية التي تتجسد في الأديان السماوية الثلاثة.
وتابع: "الأديان تستقطب الطاقة الروحية للإنسان، وفي منطقتنا تعتبر الأديان شديدة العمق والأصالة، لافتا أن فكرة الدين والتوحيد تعتبر ابتكارا مصريا عظيما منذ أمون".
وأكمل صلاح فضل: "الأرض المصرية كانت مزروعة بالألغام الدينية والإخوان كانوا قد تمكنوا منذ عهد السادات في زرع ألغام الفكر الديني المتطرف واختطفوا الأرضية الشعبية من النخبة الثقافية".