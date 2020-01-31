قمة العشرين عربية.. لأول مرة برئاسة السعودية واستعدادات ضخمة لا ستقبال الحدث الدولي.. ولي العهد يعلن التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل التوافق العالمي

ولي العهد: نلتزم خلال رئاسة المجموعة بمواصلة العمل بشأن القضايا الدولية لتشكيل توافق عالمي

وزير المالية: السعودية تتولى القمة في وقت يواجه العالم فيه تحديات صعبة

رؤساء دول مجوعة "بريكس" يعقدون اجتماعا غير رسمي، على هامش قمة العشرين





أصبحت السعودية أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين والتي بدأت رئاستها لمجموعة العشرين في أول يوم من ديسمبر 2019 وتستمر حتى انعقاد قمة القادة بالرياض" العام المقبل، وهو ما جعلها تستعد لاستقبال هذا الحدث الضخم.



وذكرت "واس" أن المملكة تستضيف أكثر من مائة مناسبة ومؤتمر قبيل القمة، بما في ذلك اجتماعات وزارية، في القمة المقرر انطلاقها 21 و22 نوفمبر المقبل.





ونقلت وكالة واس السعودية في وقت سابق عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله إن الرياض تلتزم "خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي" مضيفا "نحن نؤمن أنّ هذه فرصةً فريدةً لتشكيل توافقٍ عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدُول العالم في المملكة".





وأضاف: "تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي: آسيا وأفريقيا وأوروبا. وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نؤمن أنّ هذه فرصةً فريدةً لتشكيل توافقٍ عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدُول العالم في المملكة".





وقال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السعودية تتولى رئاسة مجموعة العشرين في وقت يواجه فيه العالم تحديات صعبة، مثل قضايا جيوسياسية واضطرابات تكنولوجية، وتغير المناخ والتقلب في الديون الخارجية، وفي الوقت ذاته، يزداد العالم ترابطا، ففي الوقت الذي تواجه فيه دولة تحديا، قد تنتقل أزماتها إلى دول أخرى.





وأضاف خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي أثناء جلسة تتناول رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، أن هذا المشهد العالمي يحتم التوافق في الرأي لإيجاد حلول للأزمات العالمية، واستغلال الفرص التي يزخر بها العالم.





وأوضح أن المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن خطتها الخاصة باستضافة اجتماعات قمة العشرين في ديسمبر، والهدف الرئيسي منها هو إتاحة فرص القرن الواحد والعشرين للجميع.





وأشار إلى أن أعضاء المجموعة يجب أن يدرسوا التحديات الحالية، و"علينا أن نوجه أعضاء المجموعة لكي يتوصلوا إلى توافق في الرأي بشأن حلول هذه التحديات".





وأشار إلى أن الخطة استندت إلى 3 أهداف رئيسية، وهي تمكين البشر، وصون البيئة وكوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة عبر الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة شعوب العالم.





وأوضح أن من أولويات المملكة خلال اجتماع مجموعة العشرين التمويل الشامل والتنمية المستدامة.





وأعلنت مؤسسة "روسكونجرس"، امس الخميس، أن رؤساء دول مجوعة "بريكس" سيعقدون اجتماعا غير رسمي، على هامش قمة العشرين الكبار في السعودية، التي ستعقد في 21-22 نوفمبر القادم، وأن هذا الموضوع تم بحثه خلال لقاء ممثلي الهيئات المعنية للإعداد لقمة رؤساء دول المجموعة.



