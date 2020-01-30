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فن

شريك النجاح.. سارة الطباخ بصحبة عمرو سعد

الخميس 30/يناير/2020 - 10:11 م
سرة الطباخ وعمرو
سرة الطباخ وعمرو سعد
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محمد بدران
شاركت المنتجة سارة الطباخ، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "انستجرام".

وظهرت سارة الطباخ بصحبة النجم عمرو سعد وعلقت قائلة: "لاستطيع الانتظار للاعلان عما نعمل عليه شريك النجاح عيسى".

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة.

كما تعاقدت مع الفنانة مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.

ومن المنتظر أن تعلن سارة الطباخ، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من لسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.

من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاء.
شريك النجاح.. سارة الطباخ بصحبة عمرو سعد
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