درام لايت تجوب معرض الكتاب وسط تفاعل كبير من الحضور .. صور

تبذل إدارة المعرض كل جهدها و تسعى إلى توفير كل الخدمات و الأنشطة التى يحتاجها الفرد بداخله للحصول على يوم ترفيهي مميز و تحاول تجنب كل المشكلات المتوقع حدوثها.



