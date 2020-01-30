درام لايت تجوب معرض الكتاب وسط تفاعل كبير من الحضور .. صور

قدمت فرقه "درام لايت" العديد من المقطوعات الموسيقية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51.
بدات العروض صباح اليوم ضمن الفعاليات والانشطة والخدمات التى يقدمها المعرض بدأوا التجوال فى كل المعرض وسط تفاعل كبير من جانب الجمهور و رقصهم و التقاطهم الصور التذكارية معهم.
تبذل إدارة المعرض كل جهدها و تسعى إلى توفير كل الخدمات و الأنشطة التى يحتاجها الفرد بداخله للحصول على يوم ترفيهي مميز و تحاول تجنب كل المشكلات المتوقع حدوثها.
وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.
الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة « شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».