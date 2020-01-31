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محافظات

بعد افتتاحه أمس ..10 معلومات عن مكتب خدمة المواطنين بتموين جهينة

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:10 ص
مكتب خدمة المواطنين
مكتب خدمة المواطنين بتموين جهينة
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خالد رياض
افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مكتب خدمة المواطنين بإدارة التموين ببندر جهينة، لخدمة 206 آلاف موطن بالمدينة والمراكز المجاورة، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم بجهينة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على المنظومة التموينية، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بسهولة ويسر، حيث تفقد أروقة مركز خدمة المواطنين، وتعرف على آليات تشغيل المنظومة وخدمة المواطن منذ دخوله المركز وحتى الانتهاء من كافة طلباته في سهولة ويسر وأقل وقت ممكن.

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ونرصد لكم أهم المعلومات عن المكتب:

إقامة المكتب تأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين. 

 تم الانتهاء من العمليات الإنشائية والفنية، وتجهيز المركز وفقا لأحدث المعايير الفنية والتكنولوجية.

تم دعمه بعدد 9 شبابيك خدمة مواطنين، بالإضافة إلى استراحة للمواطنين المترددين على المركز تستوعب 60 مواطنا في وقت واحد، وهذا يكفي لتلبية كافة الطلبات التي ترد للمركز سواء من مدينة جهينة، أو من القرى المجاورة من المراكز الأخرى.

سيتم ربط المركز قريبا بشبكة الألياف الضوئية مباشرة بنظام البطاقات لتحقيق سرعة في إنجاز المهام والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بنظام البطاقات.

المركز مزود بأحدث أجهزة الحاسب الآلي ذات مواصفات عالية، ويمكن من خلالها إضافة تطبيقات أخرى.

يقدم المركز خدمات أخرى للمواطنين مثل " سداد الفواتير وتحويل الأموال، واستخراج الوثائق مستقبلا"، وغيرها من الخدمات التي يمكن إضافتها للمركز.

إدارة تموين جهينة بها 4 مكاتب تموينية، تخدم 53 ألف بطاقة بها عدد 206 الاف مستفيد تموينيا.

يؤدي المركز جميع الأعمال للبطاقات " بدل تالف، فاقد، خصم وفاة، فصل اجتماعي" في مدة زمنية لا تتعدى 15 دقيقة.

سيتم إقامة مركز خدمة مواطنين مماثل بقرية الطليحات دائرة مركز جهينة لخدمة الأهالي بالقرية والقري المجاورة.

يخدم المركز المواطنين بمدينة جهينة والمراكز المجاورة.

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