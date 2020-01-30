متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات مصورة ترصد لحظة قيام شاب عشريني من ولاية "تينيسي" الأمريكية بإشعال "سيجارة حشيش" على نحو مفاجئ داخل قاعة المحكمة وأمام القاضي في مشهد يكاد لا يُصدق.





وأفادت الصحيفة بأن هذا الشاب "سبنسر بوسطن" كان من المقرر أن يمثل أمام محكمة بمقاطعة "ويلسون" في "تينيسي" يوم الاثنين الماضي بتهمة حيازة مخدرات؛ وألقت السلطات القبض عليه ووُجهت إليه تهمة حيازة مخدرات للمرة الثانية بعد أن قرر تدخين سيجارة الحشيش أثناء تواجده بالمحكمة.





وكما يتضح من خلال اللقطات المرفقة، فإنه بمجرد أن أقدم المتهم على هذا التصرف الجنوني، تم إخراجه من قاعة المحكمة على الفور والقبض عليه.





ووفقًا لوثائق محكمة مقاطعة "ويلسون"، فإن "بوسطن" يواجه عدة اتهامات من بينها السلوك غير المنضبط وازدراء المحكمة بالإضافة إلى تهمة حيازة المخدرات للمرة الثانية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 10 أيام على خلفية واقعة ازدراء المحكمة.



