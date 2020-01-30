مخادعون.. صلاح فضل يفضح الإخوان: قالوا لنا أنتم أفندية لا شأن لكم بالدستور

قال صلاح فضل ، الكاتب والمفكر، إن بعض الأفراد شككوا في مفهوم الدولة المدنية في اجتماع مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مايو 2011 مع المثقفين والعلماء.





وأضاف صلاح فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعات الإسلام السياسي كلها مخادعون ويحترفون الكذب كما يتنفسون.





وتابع صلاح فضل:" عندما انتهينا من وثيقة الدولة المدنية التي أعلنها الازهر،وقع عليها بالموافقة جماعات الإسلام السياسي والإخوان، لكنهم يحترفون النفاق والتظاهر على غير حقيقتهم لخداع الآخرين "، مضيفا:" أول ما فعله الإخوان لتولي السلطة هو ضرب مدنية الدولة في الصميم، و سلب حقوق المراة وتهميشها".





وأردف صلاح فضل:" كنت عضو الهيئة الاستشارية في فترة تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، واتفقنا على مسودة لوضع الدستور وكنا نرغب في الحصول على موافقة الإخوان ولكنهم قالوا لنا ما شأنكم ووضع الدستور، ونحن نتولى الحكم ونضع الدستور بطريقتنا وانتم مجموعة من الأفندية لا شأن لكم بمستقبل مصر".





واستطرد صلاح فضل: "الإخوان يمارسون التمييز والرغبة في القفز على السلطة واختطافها".