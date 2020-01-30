AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مخادعون.. صلاح فضل يفضح الإخوان: قالوا لنا أنتم أفندية لا شأن لكم بالدستور

الخميس 30/يناير/2020 - 10:47 م
صلاح فضل
صلاح فضل
Advertisements
هاني حسين
قال صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إن بعض الأفراد شككوا في مفهوم الدولة المدنية في اجتماع مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مايو 2011 مع المثقفين والعلماء.

وأضاف صلاح فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  جماعات الإسلام السياسي كلها مخادعون ويحترفون الكذب كما يتنفسون.

وتابع صلاح فضل:"  عندما انتهينا من وثيقة الدولة المدنية التي أعلنها الازهر،وقع عليها بالموافقة  جماعات الإسلام السياسي والإخوان، لكنهم يحترفون النفاق والتظاهر على غير حقيقتهم لخداع الآخرين "، مضيفا:"  أول ما فعله الإخوان لتولي السلطة هو ضرب مدنية الدولة في الصميم، و سلب حقوق المراة وتهميشها".

وأردف صلاح فضل:"   كنت عضو الهيئة الاستشارية  في فترة تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، واتفقنا على مسودة لوضع الدستور وكنا نرغب في الحصول على موافقة الإخوان ولكنهم قالوا لنا ما شأنكم ووضع الدستور، ونحن نتولى الحكم ونضع الدستور بطريقتنا وانتم مجموعة من الأفندية لا شأن لكم بمستقبل مصر".

واستطرد صلاح فضل: "الإخوان يمارسون التمييز والرغبة في القفز على السلطة واختطافها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الله النجار: الأزهر الشريف لم يكن أبدا معوقا لتكوين الدولة المدنية

حدث فى مثل هذا اليوم.. إقامة صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر

أحمد موسى يكشف هدف إعلام الإخوان من الاساءة للقوات المسلحة منذ 2011..فيديو

غدا.."الغلو والتطرف" و"قضايا الأسرة المصرية".. ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

اليوم حلقة خاصة مع الإعلامى حمدى رزق والدولة المدنية الحديثة.. فيديو

صلاح فضل يكشف رسالة تحذير نجيب محفوظ من وصول الإخوان للحكم.. فيديو

ترشيحاتنا

خالد جلال يدعم أبوالعينين في الانتخابات: إضافة كبيرة للبرلمان

قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

خالد بيومي يرد على أنباء انضمامه إلى قناة الزمالك.. تفاصيل

اتحاد الكرة: إيقاف ميدو 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

الأهلي يسحق دجلة 6-0.. والزمالك يهزم الإنتاج الحربي بثنائية

رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لابنتها: حبك بيوجع قلبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب