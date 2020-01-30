اليوم الأول من الترشح لانتخابات المحامين .. 8 مرشحين حصاد منصب النقيب .. محامية تدخل المنافسة ..سامح عاشور أول المتقدمين .. ومرتضى منصور لم يظهر بعد

اليوم الأول من الترشح لإنتخابات المحامين
8 مرشحين حصاد منصب النقيب بينهم محاميه
سامح عاشور : لا سقف لدى في تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين
أبو بكر الضو : ٢٨ عضوا من أعضاء مجلس النقابة الحالي تقدموا اليوم بأوراق ترشحهم
إبراهيم إلياس يترشح علي عضوية المجلس بدلًا من منصب النقيب
تقدم، اليوم الخميس، 8 محامين، بأوراق ترشحهم لانتخابات النقابة العامة للمحامين، المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، في اليوم الأول لفتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة، بشارع رمسيس.
وجاء ضمن المتقدمين، سامح عاشور، وإبراهيم مهران، ومجدي إبراهيم، ومحمد البرديسي، وحسين الرشيدي، ونجلاء الإمام، وطارق الفولي، ومجدي راشد.
واستمرت النقابة في فتح باب الترشح في اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحا، وحتى تمام الخامسة مساء، على أن تستأنف عملها صباح غد الجمعة.
كان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، على رأسها الدعوة لعقد انتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد 15 مارس 2020، مشيرا إلى أن باب التقدم بأوراق الترشح سيفتح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية لاحقا، كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.
وغاب مرتضى منصور ، أحد أبرز المنافسين المحتملين لمنصب النقيب الحالى ولم يتقدم بأوراق ترشحه كما وعد مؤيديه .
وذبك بعد أن أعلن الأحد الماضى، مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، اعتزامه الترشح لمنصب نقيب المحامين، خلال الانتخابات المقبلة.
وقال مرتضى في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "أعلن ترشحي لمنصب نقيب المحامين من هنا، من بيت الأمة ومن مجلس النواب".
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يرتكز على الحفاظ على كرامة المحامين، وأن تكون هناك علاقات متوازنة بين كافة المحامين ومن يتعاملون معهم من رجال القضاء والشرطة والصحفيين. وقال إنه سيتقدم بأوراق ترشحه كنقيب للمحامين يوم الخميس المقبل، إلا أن ذلك لم يحدث حتى موعد إغلاق باب التقدم لليوم الأول .