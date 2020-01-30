اليوم الأول من الترشح لانتخابات المحامين .. 8 مرشحين حصاد منصب النقيب .. محامية تدخل المنافسة ..سامح عاشور أول المتقدمين .. ومرتضى منصور لم يظهر بعد

اليوم الأول من الترشح لإنتخابات المحامين





8 مرشحين حصاد منصب النقيب بينهم محاميه





سامح عاشور : لا سقف لدى في تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين





أبو بكر الضو : ٢٨ عضوا من أعضاء مجلس النقابة الحالي تقدموا اليوم بأوراق ترشحهم





إبراهيم إلياس يترشح علي عضوية المجلس بدلًا من منصب النقيب





تقدم، اليوم الخميس، 8 محامين، بأوراق ترشحهم لانتخابات النقابة العامة للمحامين، المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، في اليوم الأول لفتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة، بشارع رمسيس.





وجاء ضمن المتقدمين، سامح عاشور، وإبراهيم مهران، ومجدي إبراهيم، ومحمد البرديسي، وحسين الرشيدي، ونجلاء الإمام، وطارق الفولي، ومجدي راشد.









واستمرت النقابة في فتح باب الترشح في اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحا، وحتى تمام الخامسة مساء، على أن تستأنف عملها صباح غد الجمعة.









وصرح "عاشور"، بأنه ترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كافة محافظات مصر والتي لمسها خلال لقاءاته المتعددة بهم، معربا عن أمله في تحقيق كافة أمال وطموحات المحامين، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال دورة مجلس النقابة الحالية.

وأكد "عاشور"، أن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغلين على رأس أولوياته، إضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر في ضوء موارد النقابة، وإنهاء كافة المشروعات التي تنشئها النقابة بعدة محافظات، مع الاستمرار في تأسيس وتطوير مقرات النقابة وأنديتها وغرف المحامين بالمحاكم وفقا لما تقتضي الأوضاع.

وشدد: "لا سقف لدى في تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين وأسرهم"، مجددا مناشدته للجمعية العمومية بعدم دعم أي مرشح لم يساند المصالح العليا للمحامين المتمثلة في تنقية الجداول ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات.





كان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، على رأسها الدعوة لعقد انتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد 15 مارس 2020، مشيرا إلى أن باب التقدم بأوراق الترشح سيفتح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية لاحقا، كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.



