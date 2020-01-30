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اليوم الأول من الترشح لانتخابات المحامين .. 8 مرشحين حصاد منصب النقيب .. محامية تدخل المنافسة ..سامح عاشور أول المتقدمين .. ومرتضى منصور لم يظهر بعد

الخميس 30/يناير/2020 - 10:00 م
اليوم الأول من الترشح
اليوم الأول من الترشح لإنتخابات المحامين
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حمادة خطاب
اليوم الأول من الترشح لإنتخابات المحامين

8 مرشحين حصاد منصب النقيب بينهم محاميه

سامح عاشور : لا سقف لدى في تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين 

أبو بكر الضو : ٢٨ عضوا من أعضاء مجلس النقابة الحالي تقدموا اليوم بأوراق ترشحهم

إبراهيم إلياس يترشح علي عضوية المجلس  بدلًا من منصب النقيب 

تقدم، اليوم الخميس، 8 محامين، بأوراق ترشحهم لانتخابات النقابة العامة للمحامين، المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، في اليوم الأول لفتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة، بشارع رمسيس.

وجاء ضمن المتقدمين، سامح عاشور، وإبراهيم مهران، ومجدي إبراهيم، ومحمد البرديسي، وحسين الرشيدي، ونجلاء الإمام، وطارق الفولي، ومجدي راشد.


واستمرت النقابة في فتح باب الترشح في اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحا، وحتى تمام الخامسة مساء، على أن تستأنف عملها صباح غد الجمعة.


 وصرح "عاشور"، بأنه ترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كافة محافظات مصر والتي لمسها خلال لقاءاته المتعددة بهم، معربا عن أمله في تحقيق كافة أمال وطموحات المحامين، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال دورة مجلس النقابة الحالية. 

 وأكد "عاشور"، أن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغلين على رأس أولوياته، إضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر في ضوء موارد النقابة، وإنهاء كافة المشروعات التي تنشئها النقابة بعدة محافظات، مع الاستمرار في تأسيس وتطوير مقرات النقابة وأنديتها وغرف المحامين بالمحاكم وفقا لما تقتضي الأوضاع. 

 وشدد: "لا سقف لدى في تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين وأسرهم"، مجددا مناشدته للجمعية العمومية بعدم دعم أي مرشح لم يساند المصالح العليا للمحامين المتمثلة في تنقية الجداول ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات.

فيما تقدم الدكتور إبراهيم إلياس المحامى بالنقض بالترشح علي عضوية مجلس نقابة المحامين - استئناف القاهرة بدلًا من منصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، بعد إعلانه من قبل الترشح على هذا المنصب.

وقال إلياس عقب تقديم أوراقه: "توكلنا علي الله واستجابة لطلب زملاء المهنة ورسالة المحاماة المجيدة، ترشحت علي عضوية مجلس النقابة- استئناف القاهرة، إن أريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعت وماتوفيقي إلا بالله.

من جانبه قال أبو بكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إن ٢٨ عضوا من أعضاء مجلس النقابة الحالي تقدموا اليوم بأوراق ترشحهم، لانتخابات مجلس نقابة المحامين


وأضاف الضو في تصريحات لصدى البلد، أن أبرز المتقدمين هم أحمد بسيوني، وكيل مجلس نقابة المحامين، ويحيى التوني، أمين صندوق النقابة، بجانب عبد الجواد أحمد وممدوح عبد العال، أعضاء مجلس النقابة، بأوراق ترشحهم اليوم لعضوية مجلس النقابة في الانتخابات، ، وصلاح صالح، وماجد حنا، ومصطفى البنان، وعبد الجواد احمد، وصالحين المهدى، وثروت عطالله، وخالد ابو كراع، بالإضافة إلى تقدمي للترشح علي منصب، الأمين العام المساعد لمجلس النقابة. 


وأوضح الضو أن القانون الجديد ووفقا للمادة "131" من القانون أصبح تشكيل مجلس النقابة من نقيب المحامين وثمانية وعشرين عضوا بدلًا من ٥٧ عضو وهو ما جعل عدد من أعضاء المجلس السابقين يعتذرون عن خوض تلك الانتخابات.


كان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، على رأسها الدعوة لعقد انتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد 15 مارس 2020، مشيرا إلى أن باب التقدم بأوراق الترشح سيفتح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية لاحقا، كما ستجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي، للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.


وغاب  مرتضى منصور ، أحد أبرز المنافسين المحتملين لمنصب النقيب الحالى ولم يتقدم بأوراق ترشحه كما وعد مؤيديه .


وذبك بعد أن أعلن الأحد الماضى، مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، اعتزامه الترشح لمنصب نقيب المحامين، خلال الانتخابات المقبلة.


وقال مرتضى في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "أعلن ترشحي لمنصب نقيب المحامين من هنا، من بيت الأمة ومن مجلس النواب".


وأوضح أن برنامجه الانتخابي يرتكز على الحفاظ على كرامة المحامين، وأن تكون هناك علاقات متوازنة بين كافة المحامين ومن يتعاملون معهم من رجال القضاء والشرطة والصحفيين. وقال إنه سيتقدم بأوراق ترشحه كنقيب للمحامين يوم الخميس المقبل، إلا أن ذلك لم يحدث حتى موعد إغلاق باب التقدم لليوم الأول .
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