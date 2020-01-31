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برلمان

وكيل دفاع النواب: المنيا منطقة الكنوز المنسية وستكون قبلة المستثمرين

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:31 ص
النائب اشرف جمال
النائب اشرف جمال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب اشرف جمال وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، نائب المنيا بالشكر الي القياده السياسيه والحكومه ، لاستشعارهم بهموم وآلام المواطن في الصعيد وفي محافظة المنيا عروس الصعيد ، التي تم وضعها على خريطة التنمية بفضل توجيهات القيادة السياسية الذي أكد فيها الرئيس السيسي مرارا وتكرارا بأن الصعيد سيشهد نهضه حقيقيه.

واضاف جمال في تصريحات له امس الخميس، انه عندما تتواجد وزيره التضامن في يوم واليوم التالي يتواجد وزير الاثار باكتشاف اثري كبير تم الإعلان عنه وفي اليوم الذي يليه سيتواجد وزير النقل للمرة الثانية في اقل من 45 يوم فلابد ان نشكر الدوله المصريه ، مشددا بأن محافظه المنيا منطقه الكنوز المنسيه التي ستفتح آفاقا جديدة في صعيد مصر وستكون قبلة المستثمرين لتكون نقطة انطلاق جديده لصعيد مصر وبوابة كبيره لنقله ونهضه حديثه.

وتابع اشرف جمال بانه طالب اكثر من مره داخل مجلس النواب وداخل  مجلس الوزراء بضرورة استغلال مواردنا الطبيعيه و امكانياتنا الاثريه فرعونيه قبطيه واسلاميه وبحمد الله كلل الله جهودنا بالاستجابه لما بذلناه في هذا الصدد وأصبح لعروس الصعيد صوت يسمعه الجميع.

ولفت وكيل دفاع البرلمان انه بالخطوات الجيده التي تتخذها الدوله تجاه محافظه المنيا ستعود عروس الصعيد بعد ان كادت تكون عجوز الصعيد.
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