سكان أوروبا وآسيا من أفريقيا.. القارة السمراء أم الدنيا بشهادة العلماء

ما أصل البشر ؟، سؤال شغل بال الكثير من العلماء والذين أجروا العديد من الدراسات للتوصل إلى الإجابة الصحيحة، هل كان يوجد تنوع في الجنسيات منذ خلق البشر، أم أن البشر على مر الزمان انحدروا من أصل أول إنسان خُلق !





قبل سنوات أجرى العلماء دراسة توصلوا من خلالها إلى نتائج تفيد بأن الحمض النووي للبشر يتضمن جينات من أصول أفريقية، و توصل العلماء لهذه النتائج من خلال استخدام الحمض النووي الذي تم جمعه من العظام القديمة لجثث من آسيا وأوروبا وأمريكا، واتضح أنهم ورثوا حوالي 2% من الحمض النووي الخاص بالأفارقة من البشر البدائيين، مما يثبت أن البشر القدامى كانوا أفارقة وانتشروا في العالم .





ومنذ تلك الدراسة، استمرت الدراسات الجديدة المتعلقة بتصنيف أصل البشر البدائي للبشر من أصول غير أفريقية، سعيًا إلى فهم تاريخ البشرية بشكل أفضل وتأثير الحمض النووي البدائي البشري على صحة الإنسان ومرضه، ومع ذلك، ظلت الدراسات ذات نتائج متناقضة، فمعظمها يفترض بأن الأفارقة القدامى كانوا معزولين جغرافيا عن باقي البلاد.









وفي ورقة بحثية نشرت اليوم في مجلة Cell العلمية، أجرى فريق من الباحثين من جامعة برينستون دراسة تفصيلية تتضمن طريقة حسابية جديدة للكشف عن أصل الإنسان البدائي في الجينوم البشري، وتسمى هذه الطريقة " IBDmix" والتي مكنتهم للمرة ا لأولى من البحث عن الأصل البدائي في السكان الأفارقة وكذلك غير الأفارقة.









ترأس العمل على هذه الدراسة جوشوا آكي، أستاذ بمعهد "لويس سيجلر" لعلم الجينوم التكاملي في جامعة برينستون، والذي أكد أن الحمض النووي أظهر وجود جينات أفريقية بنسبة أكبر مما كانوا يتوقعون، "ه ذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها اكتشاف وجود فعلي لجينات الأفارقة القدامى في أكثر من جسد"، هذا ما قاله الباحث المشارك لو تشن.









و الطريقة التي طورها الباحثون في جامعة برينستون، وتسمى "IBDmix"، تستمد اسمها من المبدأ الجيني "الهوية بالنسب" (IBD)، حيث يكون جزء من الحمض النووي في فردين متطابقين، ويعتمد طول مقطع "IBD" على المدة التي شارك فيها هؤلاء الأفراد سلفًا مشتركًا، على سبيل المثال، يشترك الأشقاء في مقاطع IBD طويلة لأن أسلافهم المشترك (أحد الوالدين)، وأبناء الأعمام يشتركون في شرائح IBD أقصر لأن سلفهم المشترك (الجد الأكبر) وهكذا.









و استخدم فريق برينستون مبدأ "IBD" للتعرف على الحمض النووي البدائي في الجينوم البشري لفترة قديمة جدا منذ حوالي 50 ألف سنة مضت، واعتمدت الأساليب السابقة على "مجموعات مرجعية" للمساعدة في التمييز، وأظهرت الدراسة أن الأوروبيين والآسيويين لديهم مستويات متساوية من الحمض النووي للأجداد الأفارقة.







